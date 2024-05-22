"KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

"KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri başladı

"KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri başladı

Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST etkinlikleri, çeşitli etkinliklerle başladı. Vali Mehmet Makas, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın da katıldığı etkinliklerde, çelenk sunumu, İstiklal Marşı okunması ve konuşmalar gerçekleştirildi. Festivalin kamu kaynağı kullanılmadan sponsorlarla yapıldığı belirtildi. Etkinlikler kapsamında kitap fuarı, sokak lezzetleri ve el sanatları sergisi düzenlendi.

22.05.2024 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 5 gün sürecek "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri, çeşitli etkinliklerle başladı.

Kırıkkale Belediyesi önünde bir araya gelen Vali Mehmet Makas, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Önal, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Makas, festivalin kamu kaynağı kullanılmadan tamamen sponsorların katkılarıyla yapıldığını söyledi.

Festivalin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulunan Makas, "Kırıkkale denildiği zaman herkesin aklına 'birlik beraberlik' gelir. Kırıkkale, Cumhuriyet şehri, milliyetçilerin şehri. Kırıkkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün keşfettiği bir şehir. Festivalle birlik ve beraberliğimizi sağlamayı amaçlıyoruz. İnsanımızın birbirini sevmeye, kenetlenmeye ihtiyacı var. Kırıkkale savunmanın, tarımın, yiğitliğin ve Bozlağın baş şehri. Kırıkkale'mizi daha iyi tanıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

Milletvekili Öztürk de festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "KALEFEST"in ilerleyen yıllarda da kalıcı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Önal da etkinlikte birlikteliğin, beraberliğin, dayanışmanın, karşılıklı oturup konuşmanın ne kadar kıymetli olduğunu gördüklerini kaydetti.

Makas, Öztürk, Önal ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından kitap fuarı ile Kırıkkale sokak lezzetleri ve el sanatları sokağının açılışını gerçekleştirdi.

Festivalde sahne alan Şehit Aileleri ve Gaziler Korosu da türkü ve şiirler seslendirdi.

Kaynak: AA

Halil Öztürk, Milletvekili, Kırıkkale, MHP, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'KALEFEST' Kırıkkale Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararına tepki gösterdi Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararına tepki gösterdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 22:18:41. #1.11#
SON DAKİKA: "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement