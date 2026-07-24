Kaleiçi COP31'e Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kaleiçi COP31'e Hazırlanıyor

Kaleiçi COP31\'e Hazırlanıyor
24.07.2026 11:24
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Antalya'nın Kaleiçi bölgesi, COP31 için tarihî dokusunu koruyarak misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Camisi ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılacak münferit misafirlerin tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği, küresel iklim politikalarının değerlendirildiği ve ortak kararların alındığı İklim Zirvesi'nin 31'inci toplantısı, 9-20 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Antalya Valiliği koordinasyonunda, güvenlik, ulaşım, sağlık, konaklama ve lojistik başta olmak üzere farklı kurumlarla çalışmalar yürütülürken, turizmde de otelciler COP31'e hazırlanıyor.

Antalya için hareketli geçen turizm sezonunun sonuna denk gelen bu tarihlerde kentte COP31 yoğunluğu yaşanacak. Devlet başkanları, bakanlar ve üst düzey katılımcılar için daha çok Belek ve Kundu turizm merkezlerindeki oteller hazırlanırken, konferansa münferit olarak katılacakların konaklamak için tercih ettiği mekanların başında ise tarihi Kaleiçi geliyor.

Tarihi dokuyu koruyarak sıfır karbonlu, sürdürülebilir ve dünya çapında örnek bir turizm merkezi için projeler hazırlanan Kaleiçi'nde tarihi otellerde COP31 tarihlerindeki doluluk yüzde 100'e yaklaştı.

"Otellerdeki doluluk oranları yüksek"

Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, AA muhabirine, bölgedeki otellerde kasım rezervasyonlarının sevindirici nitelikte olduğunu söyledi.

Kaleiçi bölgesinde 180 konaklama işletmesi bulunduğunu belirten Özel, "On-line satış kanallarındaki akışa bakıyoruz, o dönemde çok yoğun bir talep var, işletmelerde doluluk oranları yüksek, bazıları o dönem için satışı kapattı." dedi.

Özel, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Kaleiçi'nin 2 bin 500 yıldır yaşayan bir kent olduğunu vurgulayarak, COP31 misafirlerini tarihi dokuda ağırlayacaklarını kaydetti.

Kaleiçi'nde COP31'e uygun projeler hazırlandı

Kaleiçi'ni Vali Hulusi Şahin'in koordinesinde COP31'e hazırladıklarını anlatan Özel, dünyanın her yerinden gelecek misafirlere Türk kültürünü yaşatmak istediklerini ve buna yönelik projeler hazırladıklarını ifade etti.

Özel, gastronomi alanında çalışma yaptıklarını ve restoranlarda yöresel lezzetleri ikram edeceklerine değinerek, Türk el sanatlarını yansıtan workshoplar da yapacaklarını dile getirdi.

COP31'in doğasına uygun projeler de hazırladıklarını kaydeden Özel, geri dönüşümü destekleyen, plastik kullanımını azaltan, fosil yakıtlı araçların girişini engelleyen, enerji tasarrufu sağlayan uygulamaları hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kültür Sanat, Selçuklu, Osmanlı, Antalya, Kültür, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaleiçi COP31'e Hazırlanıyor - Son Dakika

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