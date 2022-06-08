Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti ve semazen gösterisi gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, öğrencilerin filografi, origami ve ebru sanatıyla yaptığı ürünlerin sergilendiği aktarıldı.

Öğrencilerin proje kapsamındaki ürünleri için sergi düzenlendiği vurgulanan açıklamada, açılışın Kaman Kaymakamı Mehmet Usta , Belediye Başkanı Necati Çolak ve ilçe protokolü tarafından yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kırşehir, Kaman, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kaman'da 'Kültür Sanatla Gelişirim, Herdem Sosyalleşirim Projesi' ürünleri sergilendi - Son Dakika

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