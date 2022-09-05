Kamerun'da hızlı yemek kültürü "Tourne-dos" yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Kamerun'da hızlı yemek kültürü "Tourne-dos" yaygınlaşıyor

05.09.2022 12:00

Kamerun'un büyük şehirlerinde hayatın hareketlenmesi ve nüfusun artmasıyla hızlı yemek kültürü "tourne-dos" yaygınlaşmaya başladı.

Kamerun'un büyük şehirlerinde hayatın hareketlenmesi ve nüfusun artmasıyla hızlı yemek kültürü "tourne-dos" yaygınlaşmaya başladı.

Başkent Yaounde başta olmak üzere Douala, Bafoussam gibi büyük şehirlerin en işlek caddelerinin kenarlarında kadınlar kiraladıkları alanlarda, evlerinde hazırladıkları geleneksel yemekleri satışa sunuyor.

Her kadının kendisine ait menüsünün olduğu "Tourne-dos" tezgahlarında, genelde balıklı pilav, tavuklu pilav, fıstık soslu pilav, balık, kanga, mbongo, ndole, macabo gibi geleneksel Kamerun yemekleri satılıyor.

Tezgahlarda genelde memur ve işçilerden oluşan müşterilere hizmet veriliyor.

Son dönemlerde, Kamerunluların daha doyurucu ve ucuz olması dolayısıyla tercih ettiği "tourne-dos" tezgahları ülkede restoranların yerine almaya başladı.

Bazı kadınlar ise yemeklerinin lezzetiyle isminden söz ettiriyor ve şehrin uzak bölgelerinden sipariş alıyor.

Ucuz, bol ve lezzetli

Yaunde'nin en işlek caddelerinden Nlongkak'da bir "tourne-dos" tezgahının sahibi Pharel Minaj, AA muhabirine, hafta içi her gün aynı yerde müşterilerine farklı lezzetler sunduğunu söyledi.

Her caddede 2-3 "tourne-dos" tezgahının olduğunu belirten Minaj, her geçen gün insanların restoranların pahalı olması sebebiyle kendilerini tercih ettiğini aktardı.

Her tezgahın hep aynı yerde hizmet vermesinden dolayı kendi müşteri kitlesini oluşturduğu aktaran Minaj, "Her gün farklı yemek yapıyorum. Pazartesi günleri taro, ero, pirinç ve mısır kuskusu hazırlıyorum. Müşterilerim hangi yemekleri hangi gün yaptığımı bilir ve ona göre gelir." ifadelerini kullandı.

Tourne-dos müşterisi Jolio Dimitri da "'Tourne-dos', Fransızcada 'sırtını dön' anlamına gelir, yani insanların yola arkasını dönüp hızlıca yemeklerini yedikleri hızlı yemek kültürünün adıdır." dedi.

Yol kenarlarındaki "tourne-dos" tezgahlarında hızlı ve lezzetli yemekler bulabildiklerini belirten Dimitri, 2-3 çeşit yemek için yarım doların altında ücret ödediklerini söyledi.

Tourne-dos müşterisi Emmenuel de "Benim şu an zamanım yok, hızlıca yemek yiyip gitmek zorundayım. Tourne-dos kültürünü Avrupa'daki 'fast-food' gibi düşünebilirsiniz. Yemekler hep hazır, gelir hızlıca yer gidersiniz veya alıp yemeğinizi gidersiniz ve bunu çok ucuza yaparsınız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kamerun, Memur, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kamerun'da hızlı yemek kültürü 'Tourne-dos' yaygınlaşıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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