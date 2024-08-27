Kandıra'da Çapariyle Yakalanan Palamutun Mücadelesi Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kandıra'da Çapariyle Yakalanan Palamutun Mücadelesi Kameralara Yansıdı

Kandıra\'da Çapariyle Yakalanan Palamutun Mücadelesi Kameralara Yansıdı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çapariyle yakalanan palamut, su altı kamerasıyla kayda alındı. Amatör balıkçı Gürkan Kanyılmaz'ın paylaştığı video sosyal medyada ilgi gördü.

27.08.2024 13:59
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çapariyle yakalanan palamut, su altı kamerasıyla kayda alındı.

İlçede 15 Ağustos'ta başlayan palamut sezonu bereketli geçiyor. Kıyı balıkçıları, çapariyle palamut avından bol balıkla dönüyor.

Amatör balıkçı Gürkan Kanyılmaz, dün sabah saatlerinde palamut avı için Cebeci sahilinden teknesiyle denize açıldı.

Avda su altı kamerası kullanan Kanyılmaz, çapariye yakalanan bir palamudun mücadelesini kayda aldı. Görüntülerde iğneden kurtulmaya çalışan palamut balığının tekneye alınması yer alıyor.

Kanyılmaz'ın sosyal medya platformlarında paylaştığı video, ilgi gördü.

"Suyun altından bakmak daha farklı"

Kanyılmaz, AA muhabirine, 30 yıllık amatör balıkçı olduğunu ve her sene palamut avına çıktığını belirterek, bu yıl sezonun güzel başladığını söyledi.

Avlarında yaklaşık 3 yıldır aktif olarak su altı kamerası kullandığını anlatan Kanyılmaz, "Bazen öyle bir an denk geliyor ki aklıma gelmiyor o esnada. Suyun üstünden bakmakla suyun altından bakmak farklı. Dün çektiğim videoyu sosyal medyada paylaştım, çok ilgi gördü. Daha önce de videolar çekmiştim ama bu çok dikkat çekti. Herhalde palamut balığı daha önce hiç bu şekilde görülmedi. O yüzden çok ilgi çekti diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kandıra'da Çapariyle Yakalanan Palamutun Mücadelesi Kameralara Yansıdı - Son Dakika

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