Kandıra'da Kurban Bayramı İçin Rezervasyonlar Yükseliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kandıra'da Kurban Bayramı İçin Rezervasyonlar Yükseliyor

Kandıra\'da Kurban Bayramı İçin Rezervasyonlar Yükseliyor
26.05.2025 11:48
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Kandıra'da mavi bayraklı plajlar için bayram rezervasyonları yüzde 55-60'a ulaştı, hazırlıklar tamamlandı.

Karadeniz'de deniz turizminin gözde merkezlerinden Kandıra'da Kurban Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlar yüzde 55-60 seviyesine ulaşırken, mavi bayraklı plajlar turistleri bekliyor.

Kocaeli'de 7'si Karadeniz'in Kandıra, 2'si Marmara Denizi'nin Karamürsel kesiminde 9 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Kandıra ilçesinde Kurban Bayramı ile başlayacak sezon öncesi turizm işletmeleri ve mavi bayraklı plajlardaki hazırlıklar tamamlanma noktasına geldi. Özellikle İstanbullu tatilcilerin gözde rotaları arasında yer alan Kandıra'da konaklama tesislerindeki rezervasyonlar yüzde 55-60'a ulaştı.

Popüler tatil beldeleri Kefken, Kerpe, Cebeci, Bağırganlı, Babalı, Sarısu ve Seyrek'te hazırlıklara devam edilen mavi bayraklı plajlar, bayram tatilinde deniz tutkunlarını bekliyor.

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, ilçede turizm işletmelerindeki bayram tatiline yönelik hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesinin sahillerdeki eksiklikleri giderdiğini anlatan Güneş, plajlarda görev yapacak cankurtaran ekiplerinin de tatbikatlarını yaptığını belirtti.

Güneş, Kandıra'nın Kurban Bayramı'na hazır şekilde gireceğini belirterek, "Şimdiden gelen misafirlerimiz de denize girmeye başladı. İyi havaları değerlendiriyorlar. Problemimiz yok, su sıcaklıkları iyi seviyede." dedi.

Bayram tatiline yönelik rezervasyonların yüzde 55-60 seviyesinde olduğunu anlatan Güneş, "Hava durumu da bunu etkiler. Meteorolojik tahminler bayramda havanın çok iyi olacağı yönünde. Böyle giderse rezervasyonlar arife günü yüzde 100'e ulaşır." diye konuştu.

Kandıra'ya başta İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya olmak üzere yurdun her yerinden tatilci geldiğine işaret eden Güneş, şöyle devam etti:

"Kandıra'da görülmesi gereken özel doğal ve tarihi yerler var. Bunların başında Pembe Kayalar geliyor. Kerpe'deki Kartal Kayaları var. Sahil şeridimizin her yeri başlı başına ayrı bir doğal güzellikte. Ziyaretçilerimize Sardala Koyu ve Cennet Havuzu'nu mutlaka görmelerini, orada bir gün geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Kefken Adası'na limandan tekne kalkıyor. Adada Cenevizlilerden kalma kale surlarını ve kuyuları görüp, denize girebilirler."

Güneş, Kandıra'daki konaklama fiyatlarına ilişkin bilgi vererek, "İçerisinde mutfak bulunan apart tipi işletmelerde gecelik konaklama ücreti 3 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar tesisin konumuna, manzarasına göre farklılık gösterebiliyor. Otellerimizde de kahvaltısız kişi başı 1000, kahvaltılı 1500 liradan başlayıp, 3 bin liraya kadar çıkıyor." şeklinde konuştu.

"İzinsiz alanlarda çadır ve karavan kampı yapılamayacak"

İlçedeki tüm konaklama tesislerinde yangın denetimlerinin tamamlandığını, tespit edilen eksikliklerin işletmelere bildirildiğini anlatan Güneş, "Bizde 60 basit konaklama işletmesi var. Bunların 25'i yüzde 100 hazır, kalan 35 işletme de yüzde 90 seviyesinde, bayrama kadar denetim sürecini tamamlamalarını bekliyoruz." dedi.

Murat Güneş, özellikle Kovid-19 salgınından sonra gelişigüzel çadır ve karavan kampı yapanların ilçede büyük bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. İzinsiz alanlara çekme karavan, motokaravan ve çadır kurulamayacak. O yüzden gelecek misafirlerimiz buna çok dikkat etsin. Ayrıca ormanlık alanlara girmek, çadır kurmak, ateş yakmak yasaklandı. Mutlaka bir kamp alanından rezervasyon yapsınlar. Kandıra Belediyesi, Seyrek'te büyük bir mesire alanı açtı, orayı tercih edebilirler. Bunun dışında özel işletmeler de var. Bunlarla bağlantı kurup, rezervasyon yapıp gelsinler."

Kefken'deki 110 yataklı bir otelin genel müdürü Erdem Erday da işletme olarak Kurban Bayramı'na hazır olduklarını belirterek, vatandaşa makul fiyatlarda hizmet vermek istediklerini söyledi.

Bayramda ziyaretçilerine zengin kahvaltı ve eğlenceli gece programları sunacaklarını anlatan Erday, "Rezervasyonlar yüzde 65 seviyesinde. Tatilcilere bayramdan en az bir hafta önce rezervasyonlarını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Aksi durumda yer bulmaları çok zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kandıra'da Kurban Bayramı İçin Rezervasyonlar Yükseliyor - Son Dakika

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