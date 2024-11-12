Kanseri Yenen Genç Avukat: Aleyna Diz - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kanseri Yenen Genç Avukat: Aleyna Diz

Kanseri Yenen Genç Avukat: Aleyna Diz

Aleyna Diz, kanseri yendikten sonra avukatlık hayalini gerçekleştirdi ve destek çalışmaları yapıyor.

12.11.2024 12:47
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Adana'da çocukken yakalandığı kanseri tedaviyle atlatan 23 yaşındaki Aleyna Diz, lisans eğitimini tamamlayıp avukatlık hayalini gerçekleştirdi.

Grip şüphesi nedeniyle 8 yıl önce hastaneye giden Diz'in yumurtalıklarında "kötü huylu germ hücreli tümör" olduğu belirlendi.

Diz, çocuk yaşlarda geçirdiği iki ameliyatın ardından 1,5 yıl kemoterapi gördü.

Kanseri yendikten sonra avukatlık hayaline ulaşmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren genç kız, 2018'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Lisans eğitimini ve stajını tamamlayıp avukatlık ruhsatını alan Diz, merkez Seyhan ilçesinde hukuk bürosu açtı.

"Doktor ve hemşirelerim avukat olmak istediğimi biliyorlardı"

Aleyna Diz, AA muhabirine, tedavisinin bitmesinin hemen ardından üniversite sınavına hazırlanmanın zor olduğunu söyledi.

Buna rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini dile getiren Diz, "Avukatlık en büyük hayalimdi. Kanser tedavisi gördüğüm dönemde doktor ve hemşirelerim avukat olmak istediğimi biliyorlardı. Çok mutluyum. Hayalimdeki mesleği gerçekleştirmem hayata inancımı artırıyor." dedi.

Diz, mesleğinde ilerlemeyi istediğini belirterek, "Kanseri atlatmış ve bunun mücadelesini vermiş biri için avukatlık onurdur. Avukatlığın fıtratında mücadele etmek yatıyor." ifadesini kullandı.

Kendisi gibi kanserle mücadele edenlere destek olmak için Çocuk Kanser Derneği'nde gönüllü çalışmalar yaptığını anlatan Diz, şunları kaydetti:

"Kemoterapi aldığınız günlerde zaman gerçekten duruyor, saat ilerlemiyor. Günün sonunda hepsi birer hikaye oluyor. Güneş yeniden doğuyor, doğmayacağına inandığınız o gün gerçekten başlıyor. Derneğimizle tüm çocuklar için konferans salonlarında ve belediyelerle güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Kültür Sanat, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kanseri Yenen Genç Avukat: Aleyna Diz - Son Dakika

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