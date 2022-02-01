Kanun virtüözü Baran'ın şefliğini yaptığı gönüllüler korosu iyilik dağıtıyor - Son Dakika

Dünyaca tanınan kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğinde farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan "Terennüm İyilik Korosu", konserlerinden elde ettiği gelirle üniversite öğrencilerine burs sağlıyor.

Türkiye'de ve yurt dışında verdiği konserlerle bilinen Ahmet Baran, albüm çalışmalarından kalan vaktini sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirmek için 2012 yılında "Terennüm İyilik Korosu"nu kurdu.

Çeşitli mesleklerden gönüllüleri koroda buluşturan Baran, katılımcılara Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan sanatçı arkadaşlarıyla birlikte müzik eğitimi verdi.

Provaların ardından konserlere çıkan koro, elde ettiği gelirle, üniversite öğrencilerine burs vermenin yanı sıra devlet yurtlarında kalan kimsesiz çocuklar, kırsal mahallelerdeki dezavantajlı gruplar ve öğrenciler için de çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Koroda anne ve babası da yer alıyor

Ahmet Baran, AA muhabirine, korodaki gönüllü sayısının zamanla arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan 10 yıl önce 5 arkadaşımızla başlayan yolculuğumuz, şu anda kalbi iyilik için çarpan 200 üyemizle devam ediyor. Alkış için değil de bir amaç için çalışan, mutlaka bir yarayı saran, çöp toplayan, yaşlılarımızı ziyaret eden, dezavantajlı çocuklarımızla birlikte olan ve gerçekleştirdiği konserlerle son olarak 10 üniversite öğrencimizin bursunu sağlayan bir koro. Mersin'in farklı meslek gruplarından olan, kalbi müzik için çarpan harika bireylerle, müzisyenlerle yola çıktık."

Koronun, sosyal sorumluluk çalışmalarını önemsediğini ifade eden Baran, her hafta çocuk esirgeme kurumunda, okullarda ve huzurevlerinde ücretsiz konserler verdiklerini dile getirdi.

Baran, koroda anne ve babasının da yer aldığına dikkati çekerek, "Aile olarak gördüğüm koroda, anne ve babamın yanı sıra her meslek grubundan insanlar var. Koroda akademisyenlerden, hekimlerden, esnaf ve zanaatkarlardan, farklı meslek gruplarından bambaşka bir yelpaze var. Buradaki anlamlı yapı bizim acıda, kederde bir araya gelmemizi sağlayan müzik. Bu yelpazenin genişliğinin, hem repertuvarımızın hem de Mersin'in kozmopolit yapısını yansıttığını düşünüyorum." diye konuştu.

Konserlerde Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinin yanı sıra dünya bestelerinden örneklerin de seslendirildiğini belirten Ahmet Baran, repertuvarı zamanla arttırdıklarını anlattı.

Mersin dışında ilk konserlerini 17 Ocak'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verdikleri söyleyen Baran, Gaziantep, Hatay, Kayseri başta olmak üzere çok sayıda ilden aldıkları etkinlik davetlerini değerlendirmek istediklerini aktardı.

"100 çocuğa ulaşmak istiyoruz"

Kanun virtüözü Baran, koronun kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla verilecek konserin geliriyle 100 öğrenciye burs sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen dönemde 10 yavrumuza dokunmuştuk, bu kez 100 çocuğa ulaşmak istiyoruz. Harika bir repertuvar hazırladık. Yaklaşık 2 bin yıllık müziğimizde Farabi ile başlayan ve bu toprakların kıymetlerinden Yunus Emre, Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Mevlana'nın müzikleriyle harmanlanan bir konser sunmak istiyoruz. Dansın, müzikle iç içe geçtiği bir yapıyı sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda '7 İklim 1 Nefes' projesini hazırlıyoruz. 10 Mayıs'ta Yenişehir Kültür Merkezi'nde seyircilerin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. Bu faydayı büyütüp 100 çocuğumuza, belki ilerde binlerce insanımıza dokunmak için gayretimiz sürecek."

Terennüm İyilik Korosu'nda yer alan gönüllülerden 75 yaşındaki Bedia Çelik, emekli memur olduğunu belirterek, "Müzik beni hayata bağlıyor. Evde olsam kendimi unuturum. 25 yıl çalıştıktan sonra kendimi koroya, Türk sanat müziğine verdim. Beni zinde tutuyor. Bu koroda olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Koroda 7 yıl geçirdiğini söyleyen 65 yaşındaki emekli öğretmen Meziyet Zengin, hem insanlara yardım etmek hem de müzik yapmak için bir arada olduklarını, koroyu ailesi gibi gördüğünü söyledi. 67 yaşındaki Nuran Erol da insanlara iyilik yapmak için koroya katıldığını ifade etti.