Kanuni Sultan Süleyman doğumunun 531. yıldönümünde Trabzon\'da anılıyor

Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, doğumunun 531. yıl dönümünde Trabzon'da düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Türk-Macar Dostluk Parkı'ndaki Kanuni Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Kanuni Evi'nde düzenlenen programa Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de katıldı.

Anma etkinliklerinde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu şehir kadim bir şehirdir, tarihi bir şehirdir, fetih şehridir. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet'in fetih yolculuğuna şahit olmuş, Yavuz Sultan Selim'in şehzadelik ve valilik yaptığı, Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü şehirdir. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de üç kez ziyaret ettiği özel bir şehirdir. Böylesine kıymetli bir şehrin belediye başkanı olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum" dedi.

"İki ülke arasında barışın sembolü"

Kanuni Sultan Süleyman'ın Trabzon'da doğduğunu ve 17 yaşına kadar burada yaşadığını vurgulayan Başkan Genç, şöyle devam etti: "Şehrimizde onun ismini taşıyan birçok kurum, okul, yol, köprü ve tesis bulunmaktadır. Ayrıca Kanuni Parkı'nda Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın heykelleri yer almaktadır. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in de burada temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda ilgili kurumlarımıza görüşlerimizi iletiyoruz. Dikkat çekici bir hususu da paylaşmak isterim: Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcında hamsi figürü yer almaktadır. Bu da Trabzon'a özgü bir simgedir. Bu yönüyle Kanuni, gücünü ve karakterini bu topraklardan almış bir cihan padişahıdır. Kanuni sadece Türkiye'de değil, Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok ülkede hukukçu kimliğiyle, 'kanun yapan hükümdar' olarak anılmaktadır. Biz de bu yönüyle onun meslektaşları sayılırız. Böylesine büyük bir mirasa sahip olmak hepimiz için büyük bir gururdur. Bu mirası yaşatma noktasında Kanuni Vakfı'nın ortaya koyduğu gayret ve sorumluluğu da ayrıca takdir ediyorum. Bu tür çalışmalar idareciler olarak bizim için bir lütuf değil, bir görevdir. İnşallah dostluk ve kardeşlik ilişkileri daha da güçlenecek, Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası iki ülke arasında barışın ve dostluğun sembolü olmaya devam edecektir" diye konuştu

"İKİ ülke arasındaki ilişkiler gelişiyor"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise "Bugün bizim için gerçekten muhteşem bir gün. Bunu birçok nedenle söylüyorum. Bunlardan ilki, az önce Ganita sahilinde gerçekleştirdiğimiz çelenk sunma törenidir. Orada, Kanuni Sultan Süleyman'ın heykelinin hemen yanında anıt yaptık. Bu anıtta Zigetvar'daki Dostluk Parkı'nı görebilirsiniz. Orada Kanuni Sultan Süleyman ile Macar milli kahramanı Zrinyi yan yana duruyor. Hayatta birbirlerini hiç görmeyen bu iki tarihi figür, artık orada barışın sembolü olarak yan yana bulunmaktadır. Ayrıca, yine çok anlamlı bir gelişme olarak bugün Kanuni Evi'nde Macar milli kahramanı Zrinyi'nin büstünün açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim için son derece özel bir andır. Macar tarihinin ve kültürünün Trabzon'da yaşatılması, bu bağın güçlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kanuni Evi'nde Hırvat asıllı Macar Komutan Miklos Zrinyi'nin büstünün açılışı gerçekleştirildi. Programın sonunda katılımcılara geleneksel Kanuni pilavı ikram edildi. - TRABZON