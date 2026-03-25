Kapadokya Bayramda 58 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya, Ramazan Bayramı'nda 57 bin 988 ziyaretçi ile yoğun ilgi gördü. Göreme en çok ziyaret edilen yer.

Kapadokya bölgesindeki müze, ören yeri ve tarihi mekanları Ramazan Bayramı tatilinde 57 bin 988 kişi ziyaret etti.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, tarihi mekanları, kültürel değerleri ve doğal zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde ülkenin farklı yerlerinden ziyaretçilerini ağırladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgeye gelenler, peribacalarıyla kaplı vadilerin yanı sıra müze ve ören yerlerini gezip çeşitli tur aktivitelerine katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 19-22 Mart'taki bayram tatilinde bölgedeki müze ve ören yerlerine 57 bin 988 kişi giriş yaptı.

Tatilde 15 bin 321 kişiyle en çok ziyaretçiyi Göreme Açık Hava Müzesi çekerken, burayı 13 bin 343 ziyaretçiyle Paşabağları Ören Yeri ve 10 bin 690 ziyaretçiyle Kaymaklı Yeraltı Şehri takip etti.

Tatil süreci boyunca bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk yüzde 80'i aşarken, gezi rotalarında da yoğunluk oluşmuştu.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Kültür Sanat, Kapadokya, Kültür, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
İsrail’li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
12:26
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
12:22
Metehan Baltacı tahliye edildi
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:24:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.