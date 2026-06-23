Kapadokya'da 'güzel atlar' görücüye çıkacak - Son Dakika
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Kapadokya'da 'güzel atlar' görücüye çıkacak

Kapadokya\'da \'güzel atlar\' görücüye çıkacak
23.06.2026 12:58  Güncelleme: 13:04
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Nevşehir'de 3-5 Temmuz'da düzenlenecek Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali'nde at güzellik yarışması, konserler ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

Nevşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali kapsamında gerçekleştirilecek at güzellik yarışmasında birbirinden güzel ve özel atlar jüri karşısına çıkacak.

Kapadokya'nın tarihi kimliğini yansıtan festival, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Göreme Festival Alanı'nda düzenlenecek. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan at güzellik yarışmasında Arap Atı, Frizyan, Avrupa Pinto, Yerli Pinto, Tinker ve Yerli At kategorilerinde yarışacak atlar, uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Yarışmada atların fiziki yapısı, kas yapısı, genel görünümü, bakımı ve prezentasyonu ile verilen talimatlara uyumu, itaat ve disiplin özellikleri puanlanacak. Kategorilerinde dereceye giren atlar festivalin en güzel atları olarak ödüllendirilecek. Nevşehir Valiliği himayelerinde gerçekleştirilecek festivalin tanıtım toplantısında konuşan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök; Kapadokya'nın yalnızca eşsiz doğal güzellikleriyle değil, tarih boyunca taşıdığı kültürel değerleriyle de insanlığın ortak mirası olduğunu söyledi. Kapadokya'nın tarih boyunca 'Güzel Atlar Ülkesi' olarak anıldığını belirten Vali Kök, atın bu toprakların kültüründe ve sosyal yaşamında her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Kapadokya isminin kökeninin eski Pers dilindeki 'Katpatuka' kelimesine dayandığını ve 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına geldiğinin kabul edildiğini belirten Kök, festivalin de bu tarihi mirası yaşatmayı amaçladığını kaydetti. Kök; "Festivalimizle bu köklü mirası yaşatmayı, gelecek kuşaklara aktarmayı ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyoruz. Valiliğimizin himayesinde, Göreme Belediyemizin ev sahipliğinde kültür, sanat ve sporu bir araya getirerek bölgemizin tanıtımına katkı sağlamayı, turizm potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üç gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle yerli ve yabancı misafirlerimizi Kapadokya'nın bu eşsiz coğrafyasında ağırlayacağız" dedi. Kültürel mirasın korunmasının gelecek nesillere karşı tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kök, "Geleneksel atçılık kültürümüzü yaşatan bu organizasyon Kapadokya'nın marka değerini güçlendirecektir" diye konuştu.

Festival kapsamında çocuklara yönelik geleneksel oyunlar, çocuk atölyeleri, çocuk tiyatroları, pony club ile at biniş deneyimleri, engelli bireylere yönelik at etkinlikleri, atlı savaş sanatları gösterileri, horseball, Asya oyunları ve varil yarışı gösterileri de gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca sanatçılar Güliz Ayla, Ayşegül Fırat ve Kıraç konser verecek. Kapadokya ve atçılık kültürü ile at sağlığı üzerine söyleşilerin de yer alacağı festivalin bölge turizmine ve ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da 'güzel atlar' görücüye çıkacak - Son Dakika

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