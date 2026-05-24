Kapadokya'da Çağdaş Sanat Müzesi

24.05.2026 11:15
Nevşehir'deki müze, 350 çağdaş sanat eseriyle bölgenin kültürünü zenginleştiriyor.

Nevşehir'de farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenler ile bölgede yaşayan yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin yer aldığı Çağdaş Sanat Müzesi, Kapadokya'nın tarihsel dokusuna uyumlu özgün sanat eserleriyle bölgenin kültürel belleğine katkı sunuyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde 2018 yılında kurulan müzede, çağdaş sanat anlayışının yansıtıldığı 350 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Yaklaşık 1650 metrekarelik alanda hizmet veren müzeyle bölgenin sanat mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Müze Müdürü ve NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik, AA muhabirine, doğal ve tarihi mirasa sahip Kapadokya'nın kültürel kimliğinin, çağdaş sanat alanına yönelik yatırımlarla güçlendiğini söyledi.

Bölgenin peribacaları ve sıcak hava balonlarının yanı sıra sanat eksenli çalışmalarla da öne çıkması amacıyla müzenin hayata geçirildiğini anlatan Çevik, bu sayede bölgede kültür turizminin çeşitlendirildiğine dikkati çekti.

Müze, 3 yılda 50 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Akademisyen ve sanatçıların ürettiği, seramikten yağlı boya tabloya kadar birçok modern sanat eserini müzede sergilediklerini dile getiren Çevik, şu bilgileri verdi:

"Bölgede 30'un üzerinde yerli ve yabancı sanatçı yaşamakta. 15 yıllık sürede bu 30 sanatçımızın eserlerini envanterini çıkarıp müzemize dahil ederek çalışmaya başlamıştık. Bu zenginlik onlarla iletişimlerimizi artırdığı için de disiplinlerarası çalışmalar ve kültürlerarası sergilerde önemli bir merkez haline geldik. Özellikle son 3 yılda 50 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiye ulaşmış durumdayız. Turistlerin ilgisi şu yönde oluyor, birçok ülkeden sanatçı davet ediyor ve onlara güncel sanat sergileri düzenliyoruz. Bu sergilerde bölgede bulunanlar ülkelerinin eserlerini ziyaret etmek için mutlaka koleksiyonumuza uğruyorlar. Çok sayıda yabancı sanatçı veya yabancı konuk müzemizi ziyaret etti. Halkın da ilgisi artmaya başladı. Burası yeni bir saha ve farklı bir disiplin. Modern sanat müzesi artık Nevşehir'in de sahiplendiği, tüm halkın gezmeye başladığı bir saha olmaya başladı."

Müzenin, sanatın toplumsal ve eğitsel yönünü öne çıkaran etkinliklere de ev sahipliği yaptığını dile getiren Çevik, zaman zaman okullardan öğrencileri davet ederek, müzecilik konusunda eğitim verdiklerini kaydetti.

Ziyaretçilerden Hakan Samurlu, arkadaşıyla müzenin tüm alanlarını gezdiğini belirterek, "Eserlere bakmayı ve manifestolarını okumayı çok seviyorum. Buradaki eserler çok hoşuma gitti, gezerken büyük keyif aldım." diye konuştu.

Berfin Doymuş, çağdaş sanat eserlerine ilgi duyduğunu ifade ederek, "Farklı yerlerde de müzeleri gezme imkanım oldu ama burası çeşitlilik ve renkler açısından en beğendiklerimden birisiydi." dedi.

Refik Keskin de eser çeşitliliğinin zenginlik kattığı müzeyi sanatseverlere ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA

