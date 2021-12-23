Kapadokya'da görmeye alıştığımız balon İstanbul semalarında havalandı - Son Dakika

Kapadokya'da görmeye alıştığımız balon İstanbul semalarında havalandı

İSTANBUL Maltepe'de Nevşehir Tanıtım Günleri, birbirinden farklı yöresel ürün ve lezzeti vatandaşla buluşturmanın yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu. Kapadokya'da görmeye alıştığımız balon bu sefer İstanbul semalarında havalandı. İstanbul'da gökyüzüne havalanan balon drone ile havadan görüntülendi.

Maltepe etkinlik alanında düzenlenen Nevşehir Tanıtım Günlerinde birbirinden farklı yöresel ürün ve lezzetler İstanbullular ile buluştu. Kapadokya'da turizm amacıyla kullanılan ve yerli yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı olan balon, bu sefer Maltepe'den gökyüzüne yükseldi. Nevşehir Tanıtım Günleri etkinliğine gelen vatandaşlar, balon ile İstanbul semalarına yükselerek şehri kuş bakışı izledi. Balona binmeyen vatandaşlar ise yükselen balonu yerden ilgi ve merakla izledi.

Etkinliğe katılan Nihan Ayşen Atandede, "Öncelikle Kapadokya'ya özgü olan balonumuzu Maltepe'de görmek, Nevşehir yöresine ait ürünleri burada görmek ve tadabilmek bizim için gerçekten güzel bir tecrübe oldu. Maltepe halkını buraya davet ediyorum. Balona ben de binmek istiyorum çok heyecanlıyım " dedi.

İstanbul semalarında yükselen balon drone ile havadan görüntülendi.