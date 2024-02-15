Kapadokya'da görsel şölen kaldığı yerden devam etti
Olumsuz hava şartları nedeniyle 46 günde 17 gün uçtu
NEVŞEHİR - Olumsuz hava şartları nedeniyle 4 gündür havalanamayan sıcak hava balonları bu gün tekrar uçtu. Kapadokya'da görsel şölen kaldığı yerden devam etti.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları ve rüzgardan dolayı iptal edilmişti. 4 günün ardından uçuşlar bugün tekrar başladı. Yıl başından bu güne kadar 46 günde sadece 17 gün havalanan sıcak hava balonları hem binenleri, hem de izleyenleri mest etti.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile birbirinden güzel vadileri havadan kuşbakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, olumsuz hava şartları nedeniyle 4 gündür iptal edilmişti.
Yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarıyla ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor. Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
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