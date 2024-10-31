Kapadokya Geceleri Işıldayacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya Geceleri Işıldayacak

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Güvercinlik Vadisi, aydınlatma projeleriyle geceleri de misafir kabul etmeye başladı.

31.10.2024 21:48
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Bakan Ersoy: " Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz"

NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyet'in 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz. Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzelliğiyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak" dedi.

Nevşehir'in Uçhisar bölgesinden başlayarak Göreme'ye kadar uzanan Güvercinlik Vadisi'nde halkın uzun süredir merakla beklediği gece aydınlatma çalışmaları, Cumhuriyet'in 101. yıldönümünde tamamlandı. Güvercinlik Vadisi, bundan böyle geceleri de misafirlerini ağırlayabilecek.

İçinde tarihi güvercinlikler ve Vasıl deresinin bulunduğu, Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen vadilerinden biri olan Güvercinlik Vadisi'nde bulunan 4 kilometrelik parkur, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Gün doğumu ve gün batımının en güzel izlendiği alanlardan biri olan Güvercinlik Vadisi'nin gece müzeciliğine açılması için Kapadokya Alan Başkanlığı'nca çalışma başlatıldı. "Güvercinlik Vadisi Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi" çerçevesinde vadi içinde bulunan biri büyük olmak üzere 100'den fazla peribacası ve Güvercinlik, toplamda 340 adet özel açılı LED projektörler ile aydınlatıldı. Kapadokya'nın dokusuna uygun olarak seçilen renklerle bölgenin mistik ve ihtişamlı dokusu daha da öne çıkarıldı.

Çevreye zarar vermeyecek, sertifikalı fotobiyolojik ürünler kullanılırken, aydınlatma için gerekli olan enerjinin tamamının güneş santralinden elde edilmesi için gerekli altyapı oluşturuldu.

Projeyle bölgedeki gece konaklama sayısının arttırılması amaçlanırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz. Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzelliğiyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak" dedi.

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur'da yaptığı açıklamada yapılan çalışma sayesinde Kapadokya bölgesindeki geceleme oranının da artacağını söyledi. Onur, "Güvercinlik vadisi bize eşsiz güzellik sunuyor. Bundan sonra bölgeye gelen misafirlerimizin geceleri de bu güzelliği görme ve gezme imkanımız olacak" dedi.

Kaynak: İHA

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