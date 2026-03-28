Kapadokya'nın Yamaçlarının Atlısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarp Kutsi Poyraz, Kapadokya'nın bilinmeyen güzelliklerini at sırtında keşfediyor.

Güzel atlar diyarı Kapadokya'da turistler için at turu düzenleyen 32 yaşındaki Sarp Kutsi Poyraz, turlardan arta kalan zamanlarında bölgenin bilinmeyen yerlerini at sırtında keşfediyor.

Yörede 7 yaşından beri atlara duyduğu sevdasıyla "Yamaçların Atlısı" olarak tanınan Poyraz, yaklaşık 25 yıldır peribacalarıyla kaplı yamaçlara atıyla keşfe çıkıyor.

Poyraz, Nevşehir'in Göreme beldesindeki çiftlikte her sabah atların bakımını yaparak güne başlıyor.

Yem ve suyunu verip tımar ettiği atların arasında en sevdiği "Melek"i kendisi için hazırlayan Poyraz, rotasını kalabalıktan uzak, çoğu kişinin adım bile atmadığı patikalara çeviriyor.

Sık sık araç ulaşımının olmadığı doruk noktalara çıkan Poyraz, vadilerde süzülen balonların oluşturduğu eşsiz manzarayı tepelerden izliyor.

Sarp Kutsi Poyraz, AA muhabirine, ziyaretçiler için turistik bir deneyim olan Kapadokya manzarasının kendisi için günlük hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

Yaz kış demeden her sabah gün doğumunda çiftliğe geldiğini ve "dostlarım" diye tanımladığı atlarla ilgilendiğini anlatan Poyraz, "Çocukluğumda komşumuzun atları vardı. İlk başta onlara dokunmak, daha sonra da binmek istedim. Komşumuz bana eğitim verdi. O eğitimden sonra kendi başıma öğrenmeye başladım. Daha sonrasında da tabii ki de daha profesyonel eğitimler alarak bu hale geldik. 'Yamaçların atlısı' ünvanını elden bırakmamak için at nalı basılmadık yer bırakmıyorum." diye konuştu.

"Kendimi 60 yaşında da at sırtında görüyorum"

Poyraz, at sırtında yolculuğun Kapadokya'nın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmenin en etkili yollarından biri olduğunu belirterek, vadi içleri, yamaçlar ve tepelerde doğayla baş başa kalmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Kapadokya'nın biniciliğe en elverişli coğrafyalardan biri olduğunu vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Kapadokya eşsiz bir güzelliğe sahip ve dünya çapında misafirlerimiz geliyor. Onlara düzenlediğimiz turun dışında Kapadokya'nın derinliklerine inerek bölgeyi at sırtında keşfediyorum. Atlarla dostluğum tarif edemeyeceğim bir bağ. Atlar dünyanın en hissiyatlı hayvanlarıdır. Binicilik iki canlının bir araya gelip de tek beden olduğu bir spordur. Ayrılsam bana gerçekten de büyük bir zulüm gelirdi. Çünkü atlarla ayrılmaz bir bağımız var. Sabahleyin uyanıyorum, gözümü açıyorum, onların yanındayım. Onlarla zaman geçiriyorum. Akşam yine eve döndüğümde bile aklımda atlar oluyor. Yaşım 32 ama kendimi 60 yaşında da at sırtında görüyorum. Kapadokya'nın güzelliklerinin keşfini o yaşımda da devam ettireceğim."

Kapadokya'yı at sırtında en iyi gün doğumunda keşfettiğini anlatan Poyraz, "Kapadokya'nın tarihi ve doğal yapısını, sessizliğini gün doğumunda daha rahat hissedebiliyor, görebiliyorsunuz. Aktepe dediğimiz mevki var, oraya çıkıyorum. Daha çok tepe ve uç noktalara, kimsenin ayak basmadığı yerlere çıkıp balonları tepe noktalardan izliyorum." dedi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin atlı turlara ilgi gösterdiğine dikkati çeken Poyraz, tur etkinliğini severek gerçekleştirdiğini ifade etti.

Poyraz, daha önce keşfettiği alanları ve doğup büyüdüğü bölgeyi tanıtarak, gönüllü rehberlik yaptığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hayvanlar, Nevşehir, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:48:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'nın Yamaçlarının Atlısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.