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Karaalioğlu Parkı'nda Foodfest rüzgarı: Son gününde yoğun ilgi gördü

Antalya Foodfest'te yoğun katılım: Karaalioğlu Parkı dolup taştı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Antalya'dan Dünyaya' mottosuyla düzenlenen 3. Uluslararası Foodfest Gastronomi Festivali, son gününde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Antalya'dan Dünyaya' mottosuyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nin son gününde, dünyaca ünlü şeflerin katılımıyla düzenlenen panel, workshop ve söyleşiler büyük ilgi gördü. Katılımcı vatandaşlar, festival alanında kurulan çeşitli stantlarda hem Antalya'nın hem de uluslararası mutfakların eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Ünlü şeflerle yapılan söyleşiler, yemek tutkunları için unutulmaz anlar sundu. Festival, Antalya'nın gastronomi sahnesine katkı sağlarken, aynı zamanda yerel esnaflara da önemli bir tanıtım imkanı oluşturdu. Yoğun ilgiyle geçen etkinlik, Antalya'nın lezzet kültürünü daha geniş kitlelere tanıttı ve gastronomi dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.

"Biz bu festivalden çok memnunuz"

Foodfest'teki fuar alanında son günleri olduğunu belirten bir esnaf, "Biz baharatçıyız, 15 yıldır bu işin içerisindeyiz. Firmamızın kurucusu Eren bey aslen Ankaralı, yıllardır bu işi yapıyor. Baharat üç şeyden oluşur der, aroma, tat ve koku. Biz bu konuda çok iddialıyız. Daha önce toptancıydık şuan da gördüğünüz gibi kavanozlarımızla ürünlerimi satıyoruz. Burada 150 çeşit baharatımız, 60 çeşit bitki çayımız, 8 çeşit kuru meyvemiz ve 20 den fazla kahvemiz mevcut. Kuru meyveyi bu şekilde yapan Türkiye'de 2'nci firmayız. Bu kuru meyvenin yapımı 72 saat sürüyor. 11 kilodan yaklaşık 600 gram ürün elde ediyoruz. Suyun içerisine geri bırakıldığında eski formuna geri dönüyor. Güneş ve nemden saklandığı sürece ise 25 yıl ömrü var. Biz bu festivalden çok memnunuz, bu festivali düzenleyen organizasyonlara ve Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyoruz. Burada herkesle çok güzel iletişim kurduk ve festivalin amacına ulaştığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir organizasyon ve herkesi buraya davet ediyoruz"

Burdur'un Bucak ilçesinde organik tarım ile incir üretimi yaptığını ve Antalya'ya gelerek Foodfest sayesinde ürünlerini tanıttığını dile getiren Oruç Şerbet ise, "Bu son 3 gün gayet güzel geçti. Buraya ürünlerimizi tanıtmak için geldik. Kendimiz doğal ürünler üretiyoruz. Çok güzel bir organizasyon ve herkesi buraya davet ediyoruz. Biz Burdur'un Bucak ilçesi Beldibi Beldesinde incir üretiyoruz, tamamen organik tarım yapıyoruz. Antalya'da da firmamız mevcut. Antalya'mız adına güzel bir etkinlik çünkü ürünlerimiz burada tanıtabiliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Böyle büyük şeflerin Antalya'mıza gelmesi gurur verici"

Foodfest'ten çok memnun kaldıklarını ve farklı lezzetler tadarak yeni yiyecekler deneyimlediğini ifade eden Ayla Saraçoğlu isimli vatandaş ise, "Bugün burada çok güzel yiyeceklerle tanıştık. Foodfest iyi ki yapılmış. Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nin bir çok aktivitesi oluyor zaten. Birkaç tanesine bende katılıyorum. Ama yiyecek festivalinin her sene aynı tarihlerde yapılması bizim için bir avantaj, en azından değişik yörelere ait ürünlerin tatlarına bakma fırsatımız oluyor. İnternet sayfasından da takip ettiğim kadarıyla Mastercheff programındaki şeflerde gelmiş, fakat biz onları biraz kaçırdık ve bunun için üzgünüz. Belki daha sonra izleme şansımız olabilir. Böyle büyük şeflerin Antalya'mıza gelmesi gurur verici" şeklinde konuştu.