Karabük haber | Tarihi Safranbolu şehrine gelen Rus turistler, tarihi sokaklarda geçmişi yaşadı - Son Dakika
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Karabük haber | Tarihi Safranbolu şehrine gelen Rus turistler, tarihi sokaklarda geçmişi yaşadı

19.10.2022 17:11

Karabük kültür sanat haberi | Tarihi Safranbolu şehrine gelen Rus turistler, tarihi sokaklarda geçmişi yaşadı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kruvaziyer gemi ile Bartın'a gelen Rusların ilgi odağı oldu.

Tarihi Safranbolu şehrine gelen Rus turistler, tarihi sokaklarda geçmişi yaşadı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kruvaziyer gemi ile Bartın'a gelen Rusların ilgi odağı oldu.

662 yolcusu ile Amasra Limanı'na demirleyen kruvaziyerdeki Rus turistlerden 65'i Safranbolu ilçesine gelerek tarihte yolculuk yaptı. Osmanlı şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi", "açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçeye gelen Rus turistler, Osmanlı mimarisine hayran kaldı. İlk olarak, dünyada ikinci ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kristal Cam Teras'ı gezen Rus turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra Tarihi Çarşı bölgesindeki tarihi yapıları gezen Rus turistlere İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ikramda bulundu. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Kaymakam Yazıcı, Safranbolu'nun hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirtti.

Yazıcı, "Bu tarihi şehrin, dünyanın en iyi korunan şehirlerinden birisi olan Safranbolu ki, 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenmiş bir şehrimiz. Bu şehrin tamamı en iyi korunan şehirlerinden olması nedeniyle her sokağında tarihi buram buram anlık olarak yaşıyorsunuz. Son günlerde Safranbolu'muz, dünyanın çeşitli ülkelerinde burada turistleri ağırlıyor ev sahipliği yapıyor. Sokaklarımızda Rusya'dan, Fransa'dan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, Uzakdoğu'dan çeşitli misafirlerimizi kadim şehirde, güzel şehirde ağırlıyoruz" dedi.

Herkesi Safranbolu'ya davet eden Yazıcı, "Ülkemizde, dünyanın çeşitli yerlerinde tarihe ilgi duyan, buram buram kültür kokan bu sokaklara herkesi davet ediyorum. Pandemi sürecinde biraz sorunlarımız olsa da bu yıl güzel bir sezon yaşıyoruz. İnşallah önemli turizm destinasyonu olan bu konumuzu yapacağımız çalışmalarla, tanıtımlarla inşallah daha iyi noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük haber | Tarihi Safranbolu şehrine gelen Rus turistler, tarihi sokaklarda geçmişi yaşadı - Son Dakika

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