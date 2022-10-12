Karabük haberi | Safranbolu'da kruvaziyer turizm hareketliliği

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri ile Amasra Limanı'na gelen turistlerin bir bölümü, Safranbolu'yu gezdi.

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen 613 yolcu ve 448 personel taşıyan "Astoria Grande" adlı gemideki yolcularından bazısı otobüslerle Safranbolu ilçesine geldi.

Tur programı kapsamında turistler han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran kenti gezerek rehberlerden bilgi aldı.

Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'nda kafileyle bir araya gelen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, ilçeye farklı ülkelerden gelen turist sayısının arttığını söyledi.

Safranbolu'da kruvaziyer turizminin başlamasından son derece mutlu olduğunu belirten Köse, "Safranbolu'ya farklı ülkelerden turistlerin gelmesini sağlamak gerekiyor. Son zamanlardaki gelişmeler de bu yönde. Bu beni çok mutlu ediyor." dedi.