Karabük’te çocuklar Masal Akşamı’nda buluştu

Karabük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Yıldızların Altında Masal Akşamı", Yenişehir Yazlık Sinema'da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocukları geleneksel masal kültürüyle buluşturan etkinlikte aileler ve minikler, açık hava atmosferinde keyifli bir akşam geçirdi.

Çocukları dijital ekranlardan uzaklaştırarak geleneksel masal kültürüyle buluşturmayı amaçlayan etkinlikte minikler, anlatılan hikayelerle unutulmaz anlar yaşarken, aileler de programa büyük ilgi gösterdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için düzenlediğimiz bu özel akşamda hemşehrilerimizin gösterdiği muazzam teveccüh bizleri son derece mutlu etti. Yenişehir Yazlık Sinema'mızın nostaljik atmosferinde evlatlarımızın neşesine ve heyecanına hep birlikte ortak olduk" ifadelerini kullandı.

Açık hava sinemasını dolduran ailelere teşekkür eden Çetinkaya, çocuklara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikleri artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise çocukların sporun yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da gelişimlerini önemsediklerini belirterek, belediyeyle iş birliği içinde düzenlenen etkinlikte çocukları masalların dünyasıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yoğun ilgi gören "Yıldızların Altında Masal Akşamı" etkinliğinin yaz boyunca her çarşamba günü Yenişehir Yazlık Sinema'da düzenlenmeye devam edeceği bildirildi.