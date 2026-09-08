Karabük'te kitap bağışıyla Yenişehir Yazlık Sinema Kütüphanesi'nin koleksiyonu genişledi - Son Dakika
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Karabük'te kitap bağışıyla Yenişehir Yazlık Sinema Kütüphanesi'nin koleksiyonu genişledi

Karabük\'te kitap bağışıyla Yenişehir Yazlık Sinema Kütüphanesi\'nin koleksiyonu genişledi
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Karabük Belediyesi'nin düzenlediği kampanyada vatandaşların getirdiği kitaplarla Yenişehir Yazlık Sinema Kütüphanesi'nin koleksiyonu zenginleşti. Farklı yaş gruplarına hitap eden kütüphane, sosyal etkinliklerle de vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Yıllarca kapalı kaldıktan sonra bu yaz yeniden hizmete açılan Yenişehir Yazlık Sinema, bünyesindeki kütüphaneyle de Karabüklülerin kültürel yaşamına katkı sunuyor.

Karabük Belediyesi tarafından Yenişehir Yazlık Sinema Kütüphanesi için düzenlenen "Kitaplar Senden, İçecek Karabük Belediyesi'nden" kampanyasında vatandaşların getirdiği kitaplarla kütüphanenin koleksiyonu genişledi.

Karabük Belediyesi tarafından 24-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen "Kitaplar Senden, İçecek Karabük Belediyesi'nden" kampanyası kapsamında vatandaşlar kütüphaneye kitap bağışında bulundu. Kampanyaya gösterilen ilgiyle kütüphanedeki kitap sayısı ve çeşitliliği artarken, çocuk kitaplarından romanlara ve edebiyat eserlerine kadar farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden bir koleksiyon oluştu.

Film gösterimleri, spor müsabakaları, çocuk ve aile etkinlikleri ile çeşitli organizasyonların düzenlendiği Yenişehir Yazlık Sinema, kütüphanesinin yanı sıra farklı sosyal faaliyetlerle de vatandaşları ağırlıyor. Tesiste sunulan menü ve ekonomik fiyat uygulamasıyla da vatandaşların sosyal alandan yararlanmasına imkan sağlanıyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenişehir Yazlık Sinema'nın yeniden hizmete açılmasıyla alanın eski canlılığına kavuşturulmasının amaçlandığını belirterek, "Biz Yenişehir Yazlık Sinema'yı yeniden hizmete açarken buraya eski günlerindeki canlılığını yeniden kazandırmak istedik" dedi.

Çetinkaya, tesiste ailelerin, çocukların ve gençlerin vakit geçirdiğini ifade ederek, "Bugün hemşehrilerimizin aileleriyle vakit geçirdiği, çocuklarımızın eğlendiği, gençlerimizin buluştuğu ve farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği yaşayan bir alan ortaya çıktı" diye konuştu.

Karabük'te sosyal ve kültürel imkanların artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Çetinkaya, "Karabük'te sosyal ve kültürel hayatı güçlendiren, her kesimin ulaşabileceği hizmetleri artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te kitap bağışıyla Yenişehir Yazlık Sinema Kütüphanesi'nin koleksiyonu genişledi - Son Dakika

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