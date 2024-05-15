Karabük'te Öğrencilere Kitap Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karabük'te Öğrencilere Kitap Dağıtımı Başladı

Karabük\'te Öğrencilere Kitap Dağıtımı Başladı

Karabük'te başlatılan 'Eğitim Kenti Karabük' projesi kapsamında her öğrenciye kitap dağıtımı yapılmaya başlandı. Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere kitap hediye etti. Proje kapsamında 10 bin kitap dağıtılacak ve amaç çocukların kitapla buluşması, okuyarak öğrenmeleri ve hayata hazırlanmalarını sağlamaktır.

15.05.2024 12:42
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Çocuk ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" projesi kapsamında, her öğrenciye kitap dağıtılacak.

Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Okuyorum Öğreniyorum" temasıyla düzenlenen etkinlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda öğrencilere kitap hediye etti.

Yavuz, gazetecilere, "Eğitim Kenti Karabük" kapsamında yapılacak 8 çalışmadan birinin "Okuyorum Öğreniyorum" projesi olduğunu belirterek, kentteki 204 okulda yaklaşık 3 bin 300 öğretmenin gözetiminde 37 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü aktardı.

Proje Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda başlattıklarını anlatan Yavuz, "İlk etapta 10 bin kitap dağıtacağız. Bugün 2'nci ve 4'üncü sınıflarımızda kitaplarımızı dağıtarak projemizi başlatmış olduk. Önümüzdeki günlerde şehrimizde 10 bin kitap dağıtımıyla ilk etabı başlatıyoruz. 37 bin öğrencimizin tamamına kitaplarımızı dağıtacağız. Amacımız çocuklarımızın kitapla buluşması, okuyarak öğrenmeleri, hem hayata hazırlanmaları hem akademik hem de sosyal ve kültürel anlamda öğrenmelerini sağlamak." diye konuştu.

Yavuz, "kelebek etkisi" oluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza birer kitap veriyoruz. Öğretmenlerimizden isteğimiz, kitapların öğrencilerimiz arasında değişimini sağlayarak, sınıftaki her çocuğumuzun farklı farklı kitaplara ulaşmasını sağlamaları. Böylece kelebek etkisiyle ilimizde okuma seferberliği başlatarak çocuklarımızın okumasını, düşünmesini ve öğrenmesini sağlayacağız."

Gelecek günlerde "Eğitim Kenti Karabük" kapsamında değişik alt projelerin faaliyetlerinin yapılacağını aktaran Yavuz, "Tüm Karabük'teki hemşehrilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi okumaya davet ediyorum. Okuma seferberliği şehrimize hayırlı olsun. İnşallah bu seferberlik, çocuklarımızın hayata hazırlanmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te Öğrencilere Kitap Dağıtımı Başladı - Son Dakika

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