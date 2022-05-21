"Yazıköy keşkeği" tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Yazıköy keşkeği" tanıtıldı

21.05.2022 15:51

"Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği kapsamında Safranbolu ilçesinde "Yazıköy keşkeği" tanıtıldı.

"Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği kapsamında Safranbolu ilçesinde "Yazıköy keşkeği" tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde "Karabük Lezzet Şenlikleri" ikinci gününde devam etti.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda ilçeye bağlı Yazıköy'de yapılan ekinlikte, köy sakini Hafize Aşıkosmanoğlu, Yazıköy keşkeğinin yapımını ve tarihini anlattı. Protokol üyeleri ise keşkeği fırından çıkardı.

Daha sonra keşkek, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'in yaptığı duayla şenliğe katılanlara ikram edildi.

Vali Fuat Gürel, lezzet şenliklerini her yıl yapmayı istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türk mutfağıyla ilgili bir kitabın basıldığını belirten Gürel, "Ülkemizin birçok yöresinden önemli tariflerin yer aldığı bir kitap. İlimize de buna benzer çalışmalar mevcut. Binlerce yıllık bir kültüre sahibiz. Bu coğrafya birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için yoğurularak gelen bir kültürümüz var. Bunlar bizim yemeklerimize de sirayet etmiş." dedi.

Milletvekili Güneş de keşkeğin, Türklerin geçmişten günümüze evlerinde yaptıkları bir yemek olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, köydeki mescide dönüştürülen kiliseyi, hamamı ve resim sergisini gezdi.

"Lezzet Sokak'ta Şenlikleri"

Protokol üyeleri daha sonra etkinlikler kapsamında Safranbolu Tarihi Çarşı Karabük Üniversitesi Konukevi'nde düzenlenen "Lezzet Sokakta Şenlikleri"ne katıldı.

Burada Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yapılan Karabük'ün yerel lezzetleri tanıtıldı.

Vali Gürel, burada, şenlikler kapsamında Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyenin Karabük'e geldiğini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında yöresel yemeklerin gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Gürel, üniversite bünyesinde değerli bir çalışma planlandığını kaydetti.

Yazıköy keşkeği tanıtıldı
Yazıköy keşkeği tanıtıldı
Yazıköy keşkeği tanıtıldı
Yazıköy keşkeği tanıtıldı
Yazıköy keşkeği tanıtıldı

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanlığının dijital dönüşümü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı İçişleri Bakanlığının dijital dönüşümü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı Türk savunma sanayisinin ürünleri Romanya'da tanıtıldı Türk savunma sanayisinin ürünleri Romanya'da tanıtıldı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Yazıköy keşkeği' tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
19:22 ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 20:24:27. #1.13#
SON DAKİKA: "Yazıköy keşkeği" tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement