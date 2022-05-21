"Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği kapsamında Safranbolu ilçesinde "Yazıköy keşkeği" tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde "Karabük Lezzet Şenlikleri" ikinci gününde devam etti.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda ilçeye bağlı Yazıköy'de yapılan ekinlikte, köy sakini Hafize Aşıkosmanoğlu, Yazıköy keşkeğinin yapımını ve tarihini anlattı. Protokol üyeleri ise keşkeği fırından çıkardı.

Daha sonra keşkek, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'in yaptığı duayla şenliğe katılanlara ikram edildi.

Vali Fuat Gürel, lezzet şenliklerini her yıl yapmayı istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türk mutfağıyla ilgili bir kitabın basıldığını belirten Gürel, "Ülkemizin birçok yöresinden önemli tariflerin yer aldığı bir kitap. İlimize de buna benzer çalışmalar mevcut. Binlerce yıllık bir kültüre sahibiz. Bu coğrafya birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için yoğurularak gelen bir kültürümüz var. Bunlar bizim yemeklerimize de sirayet etmiş." dedi.

Milletvekili Güneş de keşkeğin, Türklerin geçmişten günümüze evlerinde yaptıkları bir yemek olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, köydeki mescide dönüştürülen kiliseyi, hamamı ve resim sergisini gezdi.

"Lezzet Sokak'ta Şenlikleri"

Protokol üyeleri daha sonra etkinlikler kapsamında Safranbolu Tarihi Çarşı Karabük Üniversitesi Konukevi'nde düzenlenen "Lezzet Sokakta Şenlikleri"ne katıldı.

Burada Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yapılan Karabük'ün yerel lezzetleri tanıtıldı.

Vali Gürel, burada, şenlikler kapsamında Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyenin Karabük'e geldiğini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında yöresel yemeklerin gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Gürel, üniversite bünyesinde değerli bir çalışma planlandığını kaydetti.