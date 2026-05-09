Karabük Üniversitesinde 'Firavunla Yüz Yüze' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük Üniversitesinde 'Firavunla Yüz Yüze' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Karabük Üniversitesinde \'Firavunla Yüz Yüze\' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
09.05.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesinde hologram teknolojisiyle zenginleştirilen 'Firavunla Yüz Yüze' oyunu, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilhamla vicdan, özgürlük ve direniş temalarını işledi. Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez'in sahne aldığı oyun, izleyicilere derin bir fikri deneyim sundu.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) kültür-sanat faaliyetleri kapsamında sahnelenen "Firavunla Yüz Yüze" adlı tiyatro oyunu, izleyicilere güçlü bir anlatım ve derin bir fikri deneyim sundu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eserinden ilhamla hazırlanan ve vicdan, özgürlük ile direniş temalarını işleyen oyun, Karabük Üniversitesinde sanatseverlerle buluştu.

Karabük Üniversitesinde sahnelenen "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, hologram teknolojisiyle zenginleştirilmiş anlatımıyla izleyicilere güçlü bir sanat deneyimi sundu.

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez, oyunun çıkış noktasına ilişkin değerlendirmesinde Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını sahneye taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Bu yıl Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserini oyunlaştırdık. Yeni bir teknik uyguluyoruz hologramla 'Firavunla Yüz Yüze'. Tam da bu zamanlarda, zamanın Firavun'unun zulüm saçtığı bir dönemde şöyle bir ayna tutmak istedik." ifadelerini kullandı.

Yenilmez ayrıca Karabük Üniversitesinin uluslararası vizyonuna dikkat çekerek, "Üniversitemiz önemli bir üniversite. Adeta ülke dışında 'gönül coğrafyamız' diye tarif ettiğimiz coğrafyaya insan kaynağı yetiştiriyor." dedi.

Oyunda, Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez sahne aldı. Eserde bireyin vicdanıyla yüzleşmesi, özgürlük arayışı ve zulme karşı direniş temaları işlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gösterime akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük Üniversitesinde 'Firavunla Yüz Yüze' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Çorum’da hamile kadın mantar zehirlenmesinden öldü
Çorum'da hamile kadın mantar zehirlenmesinden öldü
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:17:39. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesinde 'Firavunla Yüz Yüze' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.