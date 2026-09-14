Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu - Son Dakika
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Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağlı Müslümanların asırlar boyunca koruduğu Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin restorasyon ve tıpkıbasım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağlı Müslümanların asırlar boyunca koruduğu Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin restorasyon ve tıpkıbasım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımının tamamlandığını duyurdu. İlk nüshası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen eser, önümüzdeki günlerde Karadağ'a ulaştırılacak.

Ersoy, "Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımını tamamladık" ifadelerini kullandı.

14. yüzyıldan günümüze ulaşan miras

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) uzmanları tarafından 14. yüzyıla ait bir Memluk mushafı olarak tanımlanan eser, 16. yüzyılın ikinci yarısında Taşlıcalı Hüseyin Paşa tarafından adını taşıyan camiye vakfedildi.

Balkan uzmanı Machiel Kiel'in İslam hat sanatı ve kitap yazımının Balkanlardaki en güzel örneklerinden biri olarak nitelendirdiği Mushaf, Karadağlı Müslümanlar tarafından savaşlara, baskılara ve göçlere rağmen nesilden nesle aktarılarak günümüze ulaştırıldı.

Restore edildi, dijitalleştirildi ve basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TÜYEK tarafından restore edilen eser, Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığınca dijitalleştirilerek baskıya hazırlandı. Tıpkıbasım, TÜYEK'in koordinasyonunda İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirildi.

İlk nüshası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen Mushaf, önümüzdeki günlerde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Karadağ İslam Birliğinin organizasyonuyla Karadağ'a ulaştırılacak.

Bakan Ersoy, tarihi mirasa sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak çalışmaya rehberlik eden TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı'ya, İlim Heyeti üyeleri Hattat Mehmet Özçay ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin'e teşekkür etti.

Ersoy, baskı maliyetlerini üstlenen İstanbul Valisi Davut Gül'e, süreci yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'ya ve emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

Taşlıcalı Hüseyin Paşa'yı ve eserin korunmasına katkı sağlayanları anan Ersoy, "Taşlıcalı Hüseyin Paşa'yı ve bu emaneti günümüze ulaştıranları rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu - Son Dakika

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