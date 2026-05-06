Karadağlı\'dan Gençlere İlham Verici Mesaj

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sahneden Hayata" söyleşisine katılan Karadağlı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Karadağlı, profesyonel oyuncu olduğunu belirterek, "Çocuklar Duymasın" dizisinin başarısında aldığı eğitimin önemli rol oynadığını ifade etti.

Dizideki "Haluk" karakterini ruha, cana ve kana büründürmesinin aldığı eğitimle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Karadağlı, "Nasıl davranır, nasıl oturur, nasıl yürür, ne giyer, nasıl bakar? Bütün bunlar eğitimimin getirdiği şeylerdi. Diziyi çekerken ben göbeğimi çıkararak oynuyordum. Beni görenler hep 'Çok zayıfmışsınız' diyordu. Göbeğimi çıkarıyordum orada, göbeği çıkararak oynuyordum ki hafif göbekli de olsun diye. Bütün bunlar aslında eğitimimin getirdiği şeylerdi. Nasıl konuştuğu, sesinin tonu, çocuklarıyla olan ilişkisi. Onu oynarken uzun bir çalışma yaptım." ifadesini kullandı.

Tiyatronun çok farklı bir disiplinle çalışılması gereken bir arena olduğunu dile getiren Karadağlı, "Bizler çok ciddi eğitimlerden geçiyoruz o disiplini elde edebilmek için. Benim her zaman ilk tercihim elbette ki tiyatro ama televizyon dizileri, sinema filmleri de bizim havuzumuzun farklı kulvarlarıdır." diye konuştu.

Karadağlı, öğrencilere inandıkları hedeflerden vazgeçmemeleri çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Kendi iç alkışınızla, iç ışığınızla devam edin. Çünkü hayat çok zor daha da zorlaşacak. Kendinizi çok iyi yetiştirmeniz, çok sağlam bir altyapıyla ilerliyor olmanız lazım. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Ben 60 yaşındayım artık, yapacağım şeyleri yaptım, yapmaya da devam ediyorum ama bu işler bayrak yarışı. Bizden sonra sizler geleceksiniz. Bu ülkede birçok şeye imza atacaksınız ve hayat hiçbir zaman daha kolay olmayacak. Size yapamayacağınızı, başarılı olamayacağınızı söyleseler de asla dinlemeyin. Ben bunu kendi hayatımda uyguladım. Kızıma da aynı şeyleri söylüyorum. Bana 'yapamazsın' denilen her şeyi yaptım. Kendinize inanıyor olmanız çok önemli. Eğer siz kendinize inanmazsanız, kimse size inanmayacak."

Söyleşinin ardından "Nihayet Makamı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.