Karadeniz ezgileri Çınarcık’ta yankılandı - Son Dakika
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Karadeniz ezgileri Çınarcık’ta yankılandı

Karadeniz ezgileri Çınarcık’ta yankılandı
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Geleneksel Karadeniz Şenlikleri, horonlar, halk oyunları ve konserlerle renkli görüntülere sahne oldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleneksel Karadeniz Şenlikleri, horonlar, halk oyunları ve konserlerle renkli görüntülere sahne oldu.

Karadeniz kültürünün tanıtılması, yaşatılması, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amacıyla Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği tarafından organize edilen 6. Geleneksel Karadeniz Şenlikleri, Hasanbaba Mesire Alanı'nda başladı. İki gün sürecek etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şenliğin açılışında Karadeniz yöresine özgü ezgiler eşliğinde horonlar oynanırken, halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Gemlik Belediyesi Bando Takımı da gerçekleştirdiği gösteriyle programa renk kattı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda ise Karadeniz'e özgü yöresel el sanatları ile gıda ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar, şenliğin Karadeniz kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Şenlik kapsamında yerel sanatçılar Faruk Aydın, Hami Bakan, Onur Bayraktar, Ümit Can Demir, Gökhan Aydın, Filiz Yıldırım, Taner Eyüpoğlu, Hızır Dinç, Kurtuluş Eyidil, Emirhan Usta, Murat Dede, Mert Çoban, Ömer Demirci ve Ogün Aydın iki gün boyunca sahne alarak katılımcılarla buluşacak.

Programa Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı, AK Parti Çınarcık İlçe Başkanı Mehmet Öztop, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Çam, mahalle muhtarları, dernek başkanları, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz ezgileri Çınarcık’ta yankılandı - Son Dakika

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