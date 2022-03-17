Karda mahsur kalan "yavrular" kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karda mahsur kalan "yavrular" kurtarıldı

17.03.2022 15:10

Çayeli'nde kar yağışının ardından arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ve köpekler, Madenli Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Çayeli'nde kar yağışının ardından arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ve köpekler, Madenli Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde kar yağışının etkisini artırmasının ardından Bayram Şeker Kamberoğlu, 180 küçükbaş hayvan ve köpeklerle Topkaya Mahallesi Isırlık mezrasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Madenli Belediyesine bağlı ekipler, kapalı yolu açarak arazide bulunan Kamberoğlu ve hayvanlara ulaştı.

Soğuktan halsiz düşen 30 yavru keçi ile köpek yavruları, iş makinesinin kepçesine konularak taşındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu hayvanlar güvenli bölgeye indirildi.

Hayvanların bir kısmının sahibi ve çoban Bayram Şeker Kamberoğlu, "Yavruları kurtardınız. Hayvanları donmaktan kurtardınız. Allah sizden razı olsun." diyerek ekiplere teşekkür etti.

Karda mahsur kalan yavrular kurtarıldı
Karda mahsur kalan yavrular kurtarıldı
Karda mahsur kalan yavrular kurtarıldı

YORUMLAR
500
Yurdun birçok bölgesi yarından itibaren kuvvetli kar yağışının etkisine girecek Yurdun birçok bölgesi yarından itibaren kuvvetli kar yağışının etkisine girecek Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor

Bayram, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karda mahsur kalan 'yavrular' kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru, faiz ve enflasyon açıklaması: Geçiş sürecinin bedellerini yaşıyoruz
15:10 Bahar Candan, görüntülerini çeken kişiden şikayetçi oldu!
15:04 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor!
15:03 Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor
14:55 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rus ordusu, teslim olan sivil vatandaşı gözünü kırpmadan öldürdü
14:53 Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
14:40 Meral Akşener Nazilli'deydi, mikrofonu vatandaşa uzattı, bir dokundu bin ah işitti
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:18:40. #1.12#
SON DAKİKA: Karda mahsur kalan "yavrular" kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement