Karla Kaplı Köyde Bayram Coşkusu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki karla kaplı köylerde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Baharın ilk ayı olan martta kar kalınlığının bir metreyi bulduğu köylerde vatandaşların bayramlaşması sürüyor.

İlçeye bağlı 60 haneli Aşağı Toklu köyünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, çocuklarla ev ev gezerek ailelerin bayramını kutladı.

Evlerden toplanan şekerlemeler caminin önünde vatandaşlara ve çocuklara dağıtıldı.

Köy muhtarı Mustafa Demirci, AA muhabirine, ev ev gezilerek bayramlaşma sayesinde çocukların da büyükleri örnek alarak onlara eşlik ettiğini söyledi.

Köylerde bayramın güzel geçtiğini belirten Demirci, "Geçmişten bu yana toplu halde evleri ziyaret ederek bayramlaşıyoruz. Zorlu bir kışın ardından bahara doğru gidiyoruz, çok kar olmasına rağmen sağ olsun imamımız sayesinde bütün evleri gezdik. Geleneğimizi tekrar yaşattığımız için çok mutluyuz. Köyde olumsuz hava şartlarına rağmen ramazan ayının da bayramın da tadını alıyoruz." diye konuştu.

Köyün imamı Abdullah Aydemir ise birlik ve beraberlik içerisinde tüm evleri gezip güzel bir bayram yaşadıklarını anlattı.