Karla Kaplı Köyde Bayram Coşkusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde köylüler, Ramazan Bayramı'nı kar altında ev ziyaretleriyle kutluyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki karla kaplı köylerde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Baharın ilk ayı olan martta kar kalınlığının bir metreyi bulduğu köylerde vatandaşların bayramlaşması sürüyor.

İlçeye bağlı 60 haneli Aşağı Toklu köyünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, çocuklarla ev ev gezerek ailelerin bayramını kutladı.

Evlerden toplanan şekerlemeler caminin önünde vatandaşlara ve çocuklara dağıtıldı.

Köy muhtarı Mustafa Demirci, AA muhabirine, ev ev gezilerek bayramlaşma sayesinde çocukların da büyükleri örnek alarak onlara eşlik ettiğini söyledi.

Köylerde bayramın güzel geçtiğini belirten Demirci, "Geçmişten bu yana toplu halde evleri ziyaret ederek bayramlaşıyoruz. Zorlu bir kışın ardından bahara doğru gidiyoruz, çok kar olmasına rağmen sağ olsun imamımız sayesinde bütün evleri gezdik. Geleneğimizi tekrar yaşattığımız için çok mutluyuz. Köyde olumsuz hava şartlarına rağmen ramazan ayının da bayramın da tadını alıyoruz." diye konuştu.

Köyün imamı Abdullah Aydemir ise birlik ve beraberlik içerisinde tüm evleri gezip güzel bir bayram yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Taşlıçay, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:34:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.