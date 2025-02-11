Karlarla Kaplı Kapadokya

Kültür Sanat

Karlar altındaki Kapadokya böyle görüntülendi

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde yağan yoğun kar yağışının ardından peribacaları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Yılda yaklaşık 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesi, 4 mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Kışın yağan karla birlikte peribacaları adeta gelinlik giymiş gibi bembeyaz bir örtüyle kaplanıyor.

Karlar altındaki Kapadokya havadan dron ile görüntülendi, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.