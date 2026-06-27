Karlıova'da Geleneksel At Geleneği Sürdüren Genç Şampiyon - Son Dakika
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Karlıova'da Geleneksel At Geleneği Sürdüren Genç Şampiyon

Karlıova\'da Geleneksel At Geleneği Sürdüren Genç Şampiyon
27.06.2026 11:26
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Serhat Kala, ata biniciliğinde 40 yarıştan 30'unu kazanarak at yarışları geleneğini yaşatıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Serhat Kala, çocuk yaşta başladığı at biniciliğinde katıldığı yaklaşık 40 yarışın 30'unu kazanarak atalarından devraldığı geleneği başarıyla sürdürüyor.

Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki 1940 rakıma sahip Karlıova'da, at yetiştiriciliği ve geleneksel at yarışları bölgenin önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor.

İlçede birçok gencin at biniciliğine ilgi göstermesi sayesinde bu kültür kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

İlçenin Sakaören köyünde yaşayan Serhat Kala da 8 yaşından beri ata biniyor.

Yaklaşık 10 yaşından itibaren çeşitli illerde düzenlenen geleneksel at yarışlarına katılan Kala, bugüne kadar katıldığı 40 yarışmanın 30'unda birincilik elde etti.

Köyünde hayvancılık yapan Kala, yarışlara hazırladığı atının bakımını da kendisi yapıyor.

Özel yemlerle beslediği atına her gün köy yolları ve ovada antrenman yaptıran Kala, yarış sezonu boyunca hazırlıklarını aksatmıyor.

Bölgede at sporuna olan ilgiyi artırmak amacıyla Sakaören köyünde yaklaşık 2 ay önce kurulan Karlıova Atlı Spor Kulübüne de üye olan Kala, 28 Haziran'da Toklular köyünde Karlıova Belediyesi ve kulüp tarafından düzenlenecek geleneksel at yarışında da "Adar Bey" ismini verdiği atıyla birincilik hedefiyle mücadele edecek.

"Sakatlanmasın diye çaba gösteriyorum"

Kala, AA muhabirine, dedelerinin ve babasının da yıllarca ata bindiğini belirterek, at biniciliğinin kendileri için bir gelenek olduğunu söyledi.

Bu yaşına kadar katıldığı 40 yarıştan 30'unu kazandığını anlatan Kala, her sene atını değiştirdiğini anlattı.

Kala, Kars, Muş, Malazgirt, Erzurum, Hınıs, Tekman, Çat ve Karlıova'da yarışmalara katıldığını ifade ederek, 28 Haziran Pazar günü Karlıova'da düzenlenecek geleneksel at yarışında birincilik elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Atına yolda ve bahçede idman yaptırdığını vurgulayan Kala, "Sakatlanmasın diye çaba gösteriyorum. Her gün idmanını aksatmıyorum. Atıma, arpa, Avrupa yemi, kuru üzüm, havuç, maydanoz, marul, kuru dut ve cevizden bir karışım yapıp veriyorum. Hem vitamin alsın hem de gücü artsın diye. Bölgemizde atçılığa olan ilgi arttı. Atları çok seviyorum. Hayalim kendimi geliştirerek jokey olmak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karlıova'da Geleneksel At Geleneği Sürdüren Genç Şampiyon - Son Dakika

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