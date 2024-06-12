Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiçeklere konan rengarenk kelebekler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiçeklere konan rengarenk kelebekler

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Keklik Vadisi'nde, hafta boyunca etkili olan yağışlar sonrası çiçekler açtı. Bu çiçeklerle buluşan siyah, mavi, kızıl gibi birçok renkteki kelebekler, yörenin doğasına ayrı bir güzellik katıyor. Doğa fotoğrafçıları da bu rengarenk kelebekleri görüntülemek için bölgeye akın ediyor.

12.06.2024 11:36
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiçeklere konan rengarenk kelebekler, yörenin doğasına güzellik katıyor.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi'nde, hafta boyunca etkili olan yağışlar sonrası çiçekler açtı.

Havaların ısınmasıyla görülmeye başlanan siyah, mavi, kızıl gibi birçok renkteki kelebeklerin çiçeklerle buluşması, yörenin doğasına ayrı bir güzellik katıyor.

Fotoğraf tutkunları da çiçeklere konan rengarenk kelebekleri görüntülüyor.

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, AA muhabirine, doğanın çiçek ve böcek türleriyle güzelleştiğini belirterek, "Haziranın bereketli yağmurlarından sonra Sarıkamış'ın doğası tam canlılığına kavuştu. Biz doğa fotoğrafçıları olarak Keklik Vadisi'nde kelebek türlerinin çekimlerini yapıyoruz. Fotoğraf çekmenin tam zamanı olduğunu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiçeklere konan rengarenk kelebekler - Son Dakika

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