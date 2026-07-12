Kars Peynir Müzesi 60 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye'de ilk ve tek tematik peynir müzesi olma özelliğini taşıyan Kars Peynir Müzesi, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Yaz tatili için Kars'a gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktalarından biri haline gelen müze, 30'dan fazla peynir çeşidiyle "Dünyanın 18. Peynir Rotası" olarak tescillenen kentin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Kars Peynir Müzesi, 250 metrekarelik müze mağazası ve yaklaşık 5 bin metrekarelik etkinlik alanı özelliği ile "Dünyanın en büyük peynir müzesi" olarak öne çıkıyor. Müzede başta Kars Gravyer Peyniri, Kars Kaşarı, Karın Kaymağı, Çeçil Peyniri, Kars Yağlı Tulumu, Kaşar Loru, Türkmen Saçak Peyniri, Kaşar Örgüsü ve Deve Dili olmak üzere çok sayıda yöresel ürünün üretim serüveni ziyaretçilere aktarılıyor.

Müzede yalnızca peynir üretimi değil, Türkiye'nin en uzun süreli yayla hayvancılığının yapıldığı Kars'ın doğal yapısı da tanıtılıyor. Endemik bitkilerin sergilendiği bölüm, bu bitkilerle beslenen hayvan ırklarının yer aldığı "ahır" bölümü, peynirle yapılan yöresel lezzet tarifleri, atölye alanı, satış reyonu ve kafeterya ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Kars'a İstanbul'dan yaz tatili için geldiğini ifade eden Kayhan Mingan, "Ben bu müzenin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Özellikle yöresel ürünleri tanıtmak, tarihimizi tanıtmak, memleketimizi tanıtmak kaşarın nasıl yapıldığına bakıyorum bayıldım. Kars'ta böyle şeylerin olması turizm açısından çok çok önemlidir" dedi.

Kars Peynir Müzesini 2020 yılının ilk 6 ayında 60 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten müze müdürü Yeşim Koç, "Müzemiz gerçekten çok özel bir yere sahip Kars için biliyorsunuz Kars denince akla hep peynir geliyor. ve son 4 yıldır peynir müzemiz gerçekten müthiş bir ziyaret potansiyeline sahip. Geçen sen ilk 6 ayda 42 bin ziyaretçimiz oldu. Bu sene ki ilk 6 ayımızda yaklaşık 60 bin civarında, çok güzel rakamlara ulaşıyoruz. Gün geçtikçe, sene geçtikçe daha da artıyor bu rakamlar, geçen ay özellikle 8 bin kişilik bir ziyaretçi potansiyelimiz vardı" dedi.

Koç, "Kars'ı biliyorsunuz hep kış turizmi olarak lanse ediliyor, Kars'ın turizmi kışa dayandığından dolayı, fakat yaz turizmimizde yüzümüzü güldürüyor. Hem kültürel varlıklarımız olsun, hem sosyal etkinliklerimiz olsun gerçekten çok güzel geziler ortaya çıkıyor. Hem yerli, hem yabancı ziyaretçimiz mevcut müzemiz adına da bu çok sevindirici oluyor. Hele ki karavanlarla buraya geliyorlar. Burada konaklıyorlar ve müzemizi de ziyaret ediyorlar" diye konuştu.

"Açıldığı günden bu yana 350 bine yakın ziyaretçi"

Öte yandan Mart 2022'de kapılarını açan ve Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi olma özelliğini taşıyan Kars Peynir Müzesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 350 bin yerli ve yabancı turiste kapılarını açtı. Ayrıca yaz sezonuyla birlikte Kars'a gelen turist sayısında artış yaşanırken, ziyaretçilerin büyük bölümü kenti keşfetmeye Kars Peynir Müzesi ile başlıyor. Tarihi dokusu, yöresel ürünleri ve interaktif sergi alanlarıyla dikkat çeken müze, Kars'ın gastronomi turizmindeki en güçlü vitrini olarak gösteriliyor. Müze, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor, hem de yüzyıllardır süregelen süt ve peynir kültürünü gelecek nesillere aktarıyor. - KARS