Kars\'ta \'Çırak\' Dizisi Set Ziyareti

Kars İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, çekimleri Kars'ta devam eden "Çırak" dizisinin 2'nci sezon setini ziyaret ederek Karslı oyuncu Ozan Akbaba ve dizi ekibiyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Kars'ın doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve kültürel zenginlikleriyle film ve dizi sektörüne sunduğu imkanlar değerlendirildi. Kars'ın sahip olduğu potansiyelin, televizyon ve sinema projeleri sayesinde daha geniş kitlelere tanıtıldığına dikkat çekildi.

İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, şehrin tanıtımına katkı sağlayan projelerin önemine vurgu yaparak, başta Ozan Akbaba olmak üzere dizi ekibine teşekkür etti. Arslan, "Çırak" dizisinin yeni sezonunda başarılar dileyerek, bu tür yapımların Kars'ın turizm, kültür ve marka değerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kars'ın sanata ve kültürel projelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirten Arslan, film ve dizi sektörünün kentin tanıtımında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. - KARS