Kars'ta havaların serinlemesiyle cirit atları dörtnala sahaya sürüldü - Son Dakika
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Kars'ta havaların serinlemesiyle cirit atları dörtnala sahaya sürüldü

22.09.2022 11:12
Kars'ta havaların serinlemesiyle cirit atları dörtnala sahaya sürüldü

Kars'ta havaların serinlemesiyle ciritçiler atlarını dörtnala sahaya sürmeye başladı.

Kars'ta havaların serinlemesiyle ciritçiler atlarını dörtnala sahaya sürmeye başladı.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ata sporu, yörede havaların sıcak olmadığı ilkbahar ile sonbahar ve kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Havaların serinlemesiyle ahırlardan çıkardıkları cirit atlarını sahaya süren Sarıkamış ilçesindeki köylüler, ısınma antrenmanlarının ardından ham olan atın sakatlanmaması için aralarında kısa süreli dostluk maçları yapıyor.

Atların güç depolamasının ardından ekimde cirit maçlarının başlayacağı yörede, sporcular kış boyu da kar üstünde kıyasıya mücadelelerine devam edecek.

"Uzun bir süredir atlarımız içerideydi"

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, köylerde spor kulüpleri kurarak ata sporu ciridi yaşatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kış aylarında yerli ve yabancı birçok turistin bölgeye gelerek cirit izlediğini ifade eden Başkaya şöyle konuştu:

"Ciridimizi yazın çok fazla yapamıyoruz, sonbaharda havalar biraz soğuduğu için atları çıkarıp antrenman yaptırıyoruz, maç yapıyoruz. Antrenmanlara başladık, devamını da getireceğiz. Uzun bir süredir atlarımız içerideydi. Ciridi köylüler de özledi. Atlarımızı sezona iyi hazırlamak için antrenmanlara devam edeceğiz."

Sporculardan Bayram Özbaş da ciride hasret kaldıklarını ve sonbaharın gelmesiyle atları antrenman için sahaya sürdüklerini anlattı.

Sıcak hava nedeniyle atları antrenmana çıkartamadıklarını dile getiren Özbaş, "Haftada 2-3 defa antrenman yapıp atların formlarını yerine getireceğiz. Kış geliyor ve kışın cirit çok çekişmeli geçiyor, bunun için de atın çok kuvvetli olması lazım ki oynadığın oyundan zevk alabilesin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Orta Asya, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta havaların serinlemesiyle cirit atları dörtnala sahaya sürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta havaların serinlemesiyle cirit atları dörtnala sahaya sürüldü - Son Dakika
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