Kars'ta toprak altındaki tarih gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kars'ta toprak altındaki tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Kars'ta bulunan Ani Ören Yeri'nde, 8 ayrı noktada yapılan kazı çalışmalarıyla toprak altındaki tarih gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi işbirliğinde yürütülen kazı çalışmalarıyla Ani Ören Yeri, turizme kazandırılıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Ani'nin önemli bir kent olduğunu ve toprak altında bekleyen eserlerin de kazılarla gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. 8 farklı noktada yapılan kazı çalışmalarıyla Ani Ören Yeri'nde bulunan tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

18.06.2024 07:10
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Kars'ta toprak altındaki tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Ani Ören Yeri'nde 8 noktada kazı çalışması yapılıyor

KARS - "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nde toprak altındaki tarih, 8 ayrı noktada yürütülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kars'ta bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan Ani Ören Yeri'nde, tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılması için aralarında sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerinde bulunduğu 35 kişilik ekip, 8 ayrı noktada kazı çalışması yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi işbirliğinde yürütülen kazı çalışmalarıyla toprak altında bulunan tarih, yürütülen kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılarak Kars turizmine kazandırılıyor.

"Ani toprak altında kazılmayı bekleyen eserleriyle de önemli bir kent"

Ani Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarına yeniden başladıklarını belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, "Ani Ortaçağ'ın en önemli kentlerinden birisi, özellikle 10 ve 13'üncü yıllar arasında kentte çok aktif bir hayatın olduğunu söyleyebiliriz. Ani şu anda ayakta duran anıtsal eserleriyle değil, aynı zamanda toprak altında kazılmayı bekleyen eserleriyle de önemli bir kent, bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi ortaklığında Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılı kazı ve koruma çalışmaları Haziran ayı itibarıyla başladı. 10 farklı üniversiteden, başta sanat tarihçileri olmak üzere içerisinde arkeologların, mimarların, restoretörlerinde dahil olduğu disiplinlerarası bir ekiple çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"8 farklı noktada kazı yapılıyor"

Arslan, "8 farklı noktada kazı ve koruma çalışmalarımız devam ediyor. Selçuklu Çarşısı, Selçuklu konutları, Selçuklu mezarlığı, Selçuklu büyük hamamı geçen yıllardan devam eden çalışmalarımızdı. Bu yıl bunlara ek olarak Batı Aşot Surları dediğimiz alandaki kazı çalışmalarına bu yıl itibariyle başladık. Tabi burası Bagratlılar zamanında yapılan Ani'nin ilk dış surları ancak Selçukluların fethi ile birlikte bu dış surlar korunarak burası konut haline getirilmiş. Şimdi ekip arkadaşlarımızla birlikte bu mekanları da açığa çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. Bunun haricinde bu yıl ilk kez girdiğimiz ve Divin Kapısı Kaya Mescidi adlandırdığımız mağaralar bölgesi bulunmakta, buradaki çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Öte yandan Ani Ören Yeri'nde Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığındaki kazı çalışmaları 10 üniversiteden bilim insanları, sanat tarihçiler ile arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerden oluşan 35 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Yürütülen kazı çalışmalarıyla Ani Ören Yeri'nde bulunan ve toprak altındaki tarihi eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta toprak altındaki tarih gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

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