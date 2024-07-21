Karslı sanatçı Yudum sevenlerini coşturdu, Sarıkamış festivali sona erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karslı sanatçı Yudum sevenlerini coşturdu, Sarıkamış festivali sona erdi

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Sarıkamış'ta düzenlenen 2. Uluslararası Sarıçam Ormanları Yaz Festivali'nde sahne alan Karslı sanatçı Yudum, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yudum'un seslendirdiği güzel türkülerle sevenleri coşarken, festival halaylarla sona erdi.

21.07.2024 05:26
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Karslı sanatçı Yudum sevenlerini coşturdu

Sarıkamış festivali sona erdi

KARS - Sarıkamış'ta sevenleriyle buluşan Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Yudum, seslendirdiği bir birinden güzel türkülerle sevenlerini coşturdu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından organize edilen "Sarıkamış 2.Uluslararası Sarıçam Ormanları Yaz Festivali" binlerce kişinin katılımı ile sona erdi.

Festivalin 2'inci gününde sahne alan Karslı sanatçı Yudum ve Serhat Çelik, Hükümet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yudum seslendirdiği bir birinden güzel eserlerle sevenlerini kendinden geçirirken, sanatçı Serhat Çelik'in türkülerine eşlik eden Sarıkamışlılar halay çekti oynadı.

Kars'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı Yudum, "O kadar mutluyum ki; ben onlara doyamadım. Onlarda bana doyamadılar. O kadar güzel kalabalık vardı, yağmura rağmen beni yalnız bırakmadılar. Benim canım hemşerilerim, iyi ki bu topraklarda doğdum, iyi ki buranın kızıyım. Onlarla şeref duyuyorum" dedi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, "Sarıkamış'ta düzenlenen festival vatandaşlarımızın güzel günler geçirmesi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdikleri güzel bir etkinlik oldu. Ben bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sarıkamışlı vatandaşlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu.

Gece geç saatlere kadar süren festivalde binlerce vatandaş halay çekti oynadı. Sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik eden vatandaşlar, gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Festival daha sonra sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karslı sanatçı Yudum sevenlerini coşturdu, Sarıkamış festivali sona erdi - Son Dakika

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