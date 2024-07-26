Karsu, Atatürk Orman Çiftliği'nde konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karsu, Atatürk Orman Çiftliği'nde konser verdi

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde müzikseverlerle buluştu. Konserde Karsu, sevilen şarkılarını seslendirdi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands tarafından çiçek takdim edildi. Konser, Ankaralı müzikseverlerin yoğun ilgisiyle yaklaşık iki saat sürdü.

26.07.2024 22:45
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Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Atatürk Orman Çiftliği'nde müzikseverlerle buluştu.

Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla verilen konserde sanatçı "Money", "Do you want it" ve "Senle ben hep yan yana" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu sevilen eserlerinden oluşan repertuvarı seslendirdi.

Ankara'da konser verdiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Karsu, "İlk kez konserime gelenler kimler?" sorusuna seyirciler tarafından gelen yanıtın fazla olduğunu gördüğünde duygulandı.

Karsu'ya şarkı arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands çiçek takdim etti.

Kendisine nişanlısı ile özel bir şarkısının olup olmadığı sorusunun sık sık sorulduğunu anlatan Karsu, "Özel bir şarkımız yok. Hatay'da iki yıl önce evlilik teklifi aldığım sırada arkadan gelen müziği sonradan hatırladım. Araştırarak şarkıyı buldum. Burada duymak isterseniz diye iki gün öncesinde prova yaptım." diyerek, İlhan Şeşen'in bestelediği "Sen benim şarkılarımsın" şarkısını seslendirdi.

Şarkının bitiminde nişanlısı Mike Schrama sahneye çıkarak Karsu'ya sarıldı.

Ankaralı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık iki saat sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karsu, Atatürk Orman Çiftliği'nde konser verdi - Son Dakika

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