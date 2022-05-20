Kartal'da fener alayında buluşan binler, 19 Mayıs coşkusu yaşadı - Son Dakika
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Kartal'da fener alayında buluşan binler, 19 Mayıs coşkusu yaşadı

20.05.2022 09:16

Kartal'da fener alayında buluşan binler, 19 Mayıs coşkusu yaşadı Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Kartal'da fener alayında buluşan binler, 19 Mayıs coşkusu yaşadı

İSTANBUL - Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Düzenlenen fener alayında gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Fener alayının ardından düzenlenen Emre Aydın konseri ile Kartallılar müzik ziyafeti yaşadı.

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve binlerce vatandaş fener alayına katıldı. Yürüyüş Kartallı Kazım Meydanı'ndan saat 19.00'da başlayıp Kartal Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşte dev Türk Bayrağı ve Atatürk portresi açıldı. Cumhuriyet Yürüyüşünde gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle coşkulu marşlar eşliğinde yürüdü.

Kartallı Kazım Meydan'ında başlayan coşkulu Fener Alayı yürüyüşü Kartal Meydan'ında sona erdi. Meydanda buluşan binler Kartal Belediyesi'nin düzenlediği Emre Aydın konserinde buluşarak keyifli bir akşam geçirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılan etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "19 Mayıs ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı olan Kartallı Kazım Meydan'ından Atamızın huzuruna doğru binlerce komşumuzla yürüyüş yaptık. Mücadelenin başlangıç günü 19 Mayıs ruhu başka. O günkü imkansızlıkta sarı saçlı, mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları inandılar. ve bu vatanı kurtarıp bizlere emanet ettiler. Biz gençler de 19 Mayıs ruhunu en iyi şekilde anlayıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize and içtik" dedi.

Kartal'da fener alayında buluşan binler, 19 Mayıs coşkusu yaşadı
Kartal'da fener alayında buluşan binler, 19 Mayıs coşkusu yaşadı
Kartal'da fener alayında buluşan binler, 19 Mayıs coşkusu yaşadı
Kartal'da fener alayında buluşan binler, 19 Mayıs coşkusu yaşadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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