Kaş'ta Dünya Dans Günü kutlandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Dünya Dans Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kaş Belediyesince, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte gösteri sunuldu. Öğrenciler, "Çiçek Dansı", "Zeybek", "Ateş", "Modern", "Ritim", "Fındıkkıran", "Tarantella", "Donkişot", "Leylak Perisi Uyuyan Güzel", "Mavi Kuş Uyuyan Güzel" dansları sergiledi.

Gösterilerde, Kalkan İlkokulu ve Ortaokulu, Kaş Güneş Bale Okulu, Merkez İlk ve Ortaokulu öğrencileri, izleyicilerden alkış aldı.

Kalkan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Elif Genç Aydın, Kaş Güneş Bale Okulu Öğretmeni Güneş Öniş Çapa ve Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunu Öğretmeni Gökhan Acarer, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Eroğlu da katıldı.