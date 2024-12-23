Kastabala Antik Kenti'nde Yeni Tapınak Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kastabala Antik Kenti'nde Yeni Tapınak Kalıntıları Bulundu

Kastabala Antik Kenti\'nde Yeni Tapınak Kalıntıları Bulundu

Osmaniye'de kazı çalışmaları devam eden Kastabala Antik Kenti'nde, Arkaik Döneme tarihlenen yeni tapınak kalıntıları ve Açık Hava Kaya Kült Alanı keşfedildi. Bu bulgular, bölgenin tarihi ve kültürel değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

23.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:47
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OSMANİYE'de kazı çalışmaları devam eden Kastabala Antik Kenti'nde, yeni tapınak kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Türkiye'nin güneyinde Osmaniye sınırları içinde yer alan ve bölgenin en eski kutsal kenti özelliği taşıyan, konumu itibarıyla doğu ve batı kültürlerinin birbiriyle kaynaştığı önemli merkezlerden Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iş birliğinde Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmalarında, tapınağın yanında daha eski dönemlere tarihlenen Açık Hava Kaya Kült Alanı ortaya çıkarıldı. Çalışmalar sırasında tapınağa ait kalıntılar bulundu.

Çalışmaların tarihçesi ve yeni bulgularla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir, "2023 yılı kazı çalışmalarında bölgenin en eski ve en büyük tapınağına ait kalıntılara rastlanmıştı. Bu kalıntılar uluslararası ve ulusal basında oldukça geniş yer almış, 2023 yılı önemli arkeoloji keşiflerinde Türkiye'de 3'üncü sırada Avrupa'da ise 6'ncı sırada yer almıştı. 2024 yılında da Arkaik Döneme, milattan önce 540 civarı tarihlendirilen tapınak kazısına devam edildi. Tapınağın hemen yanında, daha eski dönemlere tarihlenen tapınak kalıntıları, yani Açık Hava Kaya Kült Alanı ortaya çıkarıldı. Bu alanda kült heykelinin oturacağı kaide ve iki yuvarlak planlı sarnıç bulunuyor. Kutsal alanda ve Arkaik Dönem tapınağın bitişiğinde yer alan sarnıçların, dini törenlerin yapılması amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Sonraki dönemlerde bu kayalık alan taş kesim alanı olarak kullanılmış, bu kayalık zeminden kesilen taşlar Arkaik Dönem tapınağın inşasında kullanılmıştır" dedi.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ise Kastabala Antik Kent'in 'kutsal kent' anlamına geldiğini belirterek, "Hieropolis Antik Kenti olarak da geçmektedir. Burada ortaya çıkan, kutsal kent dediğimiz alanda, tapınak olduğunu düşündüğümüz alanda, Kubaba dönemi olduğu düşünülen tapınakla ilgili sürekli veriler ortaya çıkmaktadır. Yine arkasında sarnıçlar ortaya çıktı. Bu sarnıçlarla birlikte hemen yanında kesme taşların olduğu, o kutsal kent döneminde dini ritüellerin yapıldığını düşündüğümüz birtakım veriler ortaya çıktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Osmaniye, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kastabala Antik Kenti'nde Yeni Tapınak Kalıntıları Bulundu - Son Dakika

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