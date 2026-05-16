Kastamonu\'da Yabancı Dil Festivali

16.05.2026 13:43
Kastamonu Üniversitesi'nde "Diller Farklı, Dostluk Ortak!" temalı yabancı dil festivali düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi'nin 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Yabancı Dil Festivali" (Foreign Language Festival), kampüste yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Diller Farklı, Dostluk Ortak!" mottosuyla düzenlenen etkinlikte dünya kültürleri ve farklı diller bir araya geldi.

Yabancı Diller Yüksekokulu binasında başlayan festivalin açılışına; Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Demirbaş ile Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. M. Öztürk Akcaoğlu, akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kastamonu Üniversitesi yönetiminin, akademik kadronun ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte festival programı iki aşamada gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrenciler tarafından hazırlanan farklı ülkelere ait kültürel stantları gezdi. Ülkelerin tarihine, coğrafyasına, geleneksel kıyafetlerine ve kültürel ögelerine yer verilen stantlarda ziyaretçilere çeşitli bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilleri uygulama imkanı bulurken katılımcılar da farklı kültürleri yakından tanıma imkanı elde etti.

Kültürel tanıtımların ardından festival kapsamında gastronomi etkinliği gerçekleştirildi. Farklı kültürlere ait geleneksel yemeklerin ve ikramların yer aldığı stantlarda katılımcılar dünya mutfağından çeşitli lezzetleri deneyimleme imkanı buldu.

İletişim, kültür ve çeşitlilik temalarının öne çıktığı festival, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

