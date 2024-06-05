Kayaşehir'e Türkiye'nin en büyük sahnesi kurulacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayaşehir'e Türkiye'nin en büyük sahnesi kurulacak

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Kayaşehir Festivali'nde Türkiye'nin en büyük sahnesi kurulacak. Festivalde birçok ünlü sanatçı sahne alacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

05.06.2024 23:06
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Kayaşehir'e Türkiye'nin en büyük sahnesi kurulacak

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesinin himayelerinde 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan "1. Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Kayaşehir Festivali" lansman toplantısı ile tanıtıldı. Festivalde Türkiye'nin en büyük sahnesi kurulacak.

Nevşehir Kalesinde yapılan lansman toplatışına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı 15 Ağustosta başlayacak olan festivalin 1 ay süreceğini söyledi.

Festivalde Melek Mosso, Motive, Yeni Türkü, Zeynep Bastık, Gökçe, Cem Adriyan, Haluk Levent, Dedublüman, Mert Demir, Emre Aydın, Seksendört, Erdal Çelik, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Seyyal Taner gibi ünlü sanatçılar sahne alacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı "Nevşehir'de bir festival yapıyoruz. Kapadokya Güzel Atlar Diyarı, Kayaşehir Festivali. Bukadar çok kaşeli sanatçıları Nevşehir'e getirmek, bunun altından kalkmak kalay bir iş değil. Bir ay sürçecek festivalde çok sayıda konserler olacak. Farklı sahneler kuruyoruz. Festivalimizde bir çok etkinliklerin yanı sıra, at, atv turları ve balon çekilişlerimiz olacak. Bu sayede 1 ay boyunca Türkiye'de herkes Nevşehir'i ve Kayaşehir'i konuşacak dedi"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayaşehir'e Türkiye'nin en büyük sahnesi kurulacak - Son Dakika

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