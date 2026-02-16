Kaynar Şerbeti Gelecek Nesillere Aktarılıyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Kaynar Şerbeti Gelecek Nesillere Aktarılıyor

Kaynar Şerbeti Gelecek Nesillere Aktarılıyor
16.02.2026 12:15
Adana Olgunlaşma Enstitüsü, lohusa şerbeti 'kaynar'ı geleceğe taşıyor.

Osmanlı mutfağına özgü lohusa şerbeti "kaynar" yapımı, Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezinin usta öğreticileri tarafından gelecek nesillere aktarılıyor.

Doğum yapan kadınlara güç verdiği ve anne sütünü artırdığına inanılan "kaynar", Osmanlı'dan itibaren lohusa şerbeti olarak anılıyor.

Çukurova ve Doğu Anadolu yöresinde sıkça tüketilen şerbet, doğum sonrası annelere ve evine gelen davetlilere ikram ediliyor.

Bazı tören ve kültürel etkinliklerin ardından da katılımcılara tattırılan "kaynar"ın gelecek nesillere aktarılması için Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezince çalışma yürütülüyor.

Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki 145 yıllık tarihi binada hizmet veren merkezde görevli usta öğreticiler, şerbeti geleneksel tarife sadık kalarak hazırlıyor.

Usta öğreticiler, mutfak atölyelerine katılan öğrencilere "kaynar" yapımını uygulamalı olarak gösteriyor.

Şeker, kabuk tarçın, zencefil, karanfil, zerdeçal, kakule, havlıcan ve yenibaharın suda kaynatılmasıyla hazırlanan şerbet, üzerine ceviz serpilerek servis ediliyor.

"Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir içecek"

Merkezin yiyecek ve içecek bölümü usta öğreticisi Aysel Başer, AA muhabirine, "kaynar"ın hem sağlıklı hem de doğal bir lezzet olduğunu söyledi.

Şerbetin tarihinin uzun yıllara dayandığını dile getiren Başer, şöyle konuştu:

"Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, 7 baharattan oluşan ve sıcak içilen bir içecektir. Genellikle doğum yapmış annenin sütünü artırmak ve gelen misafirlere ikram edilmek için hazırlanıyor. 7 sayısının Türk kültüründe bereketi temsil ettiği düşünülür. Kaynar, anne sütünün artmasına yardımcı olur, soğuk algınlığına iyi gelir, sıcak ve şekerli olması insana enerji verir."

Başer, yaklaşık bir saatte hazırlanan şerbetin Adana ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın tüketildiğini anlattı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri yaşatmaya çalıştıklarını belirten Başer, "Enstitümüzde sadece kaynar değil, yöresel yemeklerimizi de yapıyoruz. Geçmişi geleceğe aktarıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Kaynar, Adana, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaynar Şerbeti Gelecek Nesillere Aktarılıyor - Son Dakika

Kaynar Şerbeti Gelecek Nesillere Aktarılıyor
