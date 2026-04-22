Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti

22.04.2026 16:36
Kayseri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Başkan Büyükkılıç, tarihi mirası vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kentin 6 bin yıllık geçmişi, Kültepe'den bugüne uzanan köklü tarihi ve kültürel mirasıyla bu ünvanı almaya hak kazandığını belirtti.

Memduh Büyükkılıç, kentin hem geçmişin izlerini taşıyan tarihi yapıları hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik restorasyon ve dönüşüm projeleriyle dikkati çektiğini ifade etti.

Bu ünvanın sadece Kayseri için değil tüm Türkiye ve Türk dünyası için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri'mizi Türk dünyasının kültür merkezi haline getirecek bu önemli adım, ortak tarih ve değerlerimizi daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.

TÜRKSOY'un 1993'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlatan Büyükkılıç, teşkilatın Türk kültürünü koruma, yaşatma ve uluslararası düzeyde tanıtma amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kayseri, Son Dakika

Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı
Stresten yerinde duramadı Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı 12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Gaziantep FK’nin kabusu sona erdi Gaziantep FK'nin kabusu sona erdi

17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş davasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
