Kayseri Altın Çınar Film Festivali Bitti

Kültür Sanat

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi.

Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) katkılarıyla Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilen festival 3 gün sürdü.

Festivalde, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film kategorilerinde 12 kısa film ve 9 belgesel finalist olmaya hak kazandı.

Özge Deniz Özker, "Heraion Teikhos'un Kadınları" filmiyle en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü.

Ulusal Kısa Film kategorisinde ise Yakup Tekintangaç "Mori" filmiyle ödülün sahibi oldu.

Festival, ERÜ Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.