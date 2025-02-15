Kayseri\'de Alaaddin Keykubat\'ın Kardan Heykeli Yapıldı

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KAYSERİ'de 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tarihi tabletleri çivi yazısı ile kile işleyen taş oyma sanatçı Ali Akargöl (53), Hunat Hatun Medresesi'nin bahçesine Selçuklu Hükümdarı 1'inci Alaaddin Keykubat'ın kardan heykelini yaptı.

Hunat Hatun Medresesi'nde, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tarihi tabletleri çivi yazısı ile kile işleyen Ali Akargöl, Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası Selçuklu Hükümdarı 1'inci Alaaddin Keykubat'ın heykelini yapmaya karar verdi. Akargöl, tarihi medresenin bahçesine 1'inci Alaaddin Keykubat'ın kardan heykelini yaptı.

Ali Akargöl, "Selçuklu'nun büyük hanlarından Alaaddin Keykubat'ın büstünü yaptık. Tamamıyla Selçuklu çalışmaları. Bir Selçuklu çinisi kondurduk. Kaidenin üzerine Alaaddin Keykubat, arka planda yine bir Selçuklu kemeri ve onun üzerinde bir Selçuklu kartalı yaptım. Bir bütün olarak kompozisyon halinde çalıştım. Alaaddin Keykubat'ın kabri burada, bundan dolayı Alaaddin Keykubat'ı çalışmamızın iyi olacağını düşündük" diye konuştu.