Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenleneceği bildirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde19 Nisan'da başlayıp 10 gün sürecek, çocuklara özel fuar ve şenlik hazırladıklarını belirtti.
Geleceğin teminatı çocukların hem gelişmeleri hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla çeşitli hizmetler yürüttüklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Çocukların kitap okuyabilecekleri, farklı etkinliklere katılabilecekleri kapsamlı bir fuar ve şenlik projemizi hayata geçireceğiz. İlim irfan şehrimiz, alimler ve veliler şehrimiz Kayseri'mizin bu güzel fonksiyonuna, bu anlamlı misyonuna uygun olarak kentimizi kitap fuarlarıyla, kütüphanelerle, okullarla, müzelerle, kültür merkezleri ile donatıyor, yeni nesil için çağın ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli altyapıyı sunmaya özen gösteriyoruz."
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Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Emircan İğrek, Adana'da sahne aldı. Kentte 12. kez düzenlenen karnaval, 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Merkez Park'ta düzenlenen konserde İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi ve seyirciler de parçalara eşlik etti. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için tiyatro, oyun, yarışma, panayır ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek ve 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.
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