Kayseri'de "Dadaloğlu" temalı şiir yarışması - Son Dakika
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Kayseri'de "Dadaloğlu" temalı şiir yarışması

16.06.2022 13:11
Kayseri'de "Dadaloğlu" temalı şiir yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 5. şiir yarışmasının teması "Dadaloğlu" olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 5. şiir yarışmasının teması "Dadaloğlu" olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yarışmaya başvuruların 20 Haziran Pazartesi günü başlayacağını kaydetti.

Yarışmanın konusunu gurbet olarak belirlediklerini aktaran Büyükkılıç, şiirseverleri yarışmaya katılmaya davet etti.

Son katılım tarihi 23 Eylül 2022 Cuma olan yarışmada dereceye girecekleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Ali Günvar, Ali Ural, Hayati İnanç, Vedat Ali Tok ve Yavuz Bülent Bakiler'in yer alacağı seçici kurul belirleyecek.

Birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin lira ödül verilecek yarışmada, 3 katılımcı da biner lira mansiyon ödülü almaya hak kazanacak.

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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Dadaloğlu, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de 'Dadaloğlu' temalı şiir yarışması - Son Dakika

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