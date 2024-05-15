Kayseri'de Engelli Öğrenciler İçin Asker Kınası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri'de Engelli Öğrenciler İçin Asker Kınası Etkinliği Düzenlendi

Kayseri\'de Engelli Öğrenciler İçin Asker Kınası Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde temsili askerlik yapacak 160 engelli öğrenci için 'asker kınası' etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle başlayan etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilere asker elbisesi giydirdi ve kına yaktı. Öğrenciler, müzik eşliğinde eğlendi.

15.05.2024 12:40
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Kayseri'de temsili askerlik yapacak 160 engelli öğrenci için "asker kınası" etkinliği düzenlendi.

Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, güzel bir geleneği yaşatmak için toplandıklarını söyledi.

Özel öğrencilerin asker olma özlemini gidereceklerini belirten Büyükkılıç, "Garnizon Komutanlığımızla da görüşmek suretiyle onlara asker elbisesi giydirip, askerlik duygularını adeta yaşatmak adına bir uygulama yapacağız. Askere göndermeden önce de kına yakacağız. Canlarımız, bizim özel yavrularımız, dua kaynaklarımız onlar. Buradaki engelsiz yaşam merkezimizde 400 yavrumuza hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Büyükkılıç ve aileler, öğrencilerin eline kına yaktı.

Yarın temsili askerlik yapacak öğrenciler, müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA

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